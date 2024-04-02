携“世界第一的力量”， 科达赢得LPGA三连冠. April. 02, 2024 08:13. by 姜泓求 windup@donga.com. 女子高尔夫世界排名第一的内莉•科达（26岁•美国）捧起了自己出战的连续3场大赛的冠军奖杯。相反，男子世界排名第一的斯科蒂•舍夫勒（28岁•美国）却以1杆之差错失了3场大赛连续夺冠的记录。 1日，在美国亚利桑那州吉尔伯特塞维尔乡村高尔夫俱乐部（72杆）落幕的美国女子职业高尔夫（LPGA）巡回赛福特锦标赛上，科达最终以低于标准杆20杆共268杆的成绩领先平希拉•纳维德（26岁•澳大利亚）2杆夺冠。科达落后并列第一集团2杆，以并列第6位开始当天最后一轮第4轮比赛，她全场抓住7个小鸟球，成功反败为胜。科达追加33.75万美元（约4.5亿韩元）的冠军奖金，在131场比赛之后共获得了986.1489万美元（约133亿韩元）的奖金，距千万美元大关只差不到15万美元。 科达1月末在LPGA续航锦标赛（美国亚利桑那州）上夺冠，之后她跳过在亚洲举行的3个大赛后，在上周的FIRHILLS朴世莉锦标赛（美国加利福尼亚州）上再次夺冠。这是继2016年的阿瑞雅（29岁•泰国）之后时隔8年再次出现LPGA巡回赛连续3次夺冠的选手。 科达赛后说：“夺冠后保持100%的状态在精神上是很困难的。连续3次夺冠是梦想成真。”仅在2021年一年就取得4场胜利后，2022年和去年分别与左臂血栓症和腰痛作斗争的科达自信地表示，“我想说，今年的身体状态比2021年更强。” 韩国选手中，李美香（31岁）最终以低于标准杆17杆共271杆的成绩并列第3位。到第3轮为止一直处于并列领先位置的金孝周（29岁）在11号洞（4杆）吞下双柏忌，在排名争夺战中滑落，最终以并列第8位结束了比赛。 同一天，舍夫勒在美国得克萨斯州休斯敦结束的美国职业高尔夫（PGA）巡回赛得克萨斯儿童公开赛上，最终以低于标准杆11杆共269杆的成绩获得了亚军。落后领先者施蒂凡•耶格（35岁•德国）1杆进入最后一洞18号洞（4杆）的舍夫勒虽然获得了小鸟球的机会，但是随着推杆偏向左边，未能将胜负拖到延长赛。 如果舍夫勒在此次大赛上也能夺冠，那么他将继2017年的达斯汀•约翰逊（40岁•美国）之后时隔7年再次创下连续3场比赛夺冠的记录。 最终，耶格以低于标准杆12杆共268杆的成绩夺冠。2018年加入PGA巡回赛的耶格在第135次出战的该大赛上捧起个人首座冠军奖杯，并获得了163.8万美元（约22亿韩元）的冠军奖金。

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