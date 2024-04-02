“出口韩国”，必须在20亿人口的“亚洲新七国”找到新动力. April. 02, 2024 08:12. . 随着美中矛盾和中国经济萧条的长期化，出口韩国地动山摇，而亚洲正在成为替代市场。资源富国印度尼西亚和马来西亚，出口前沿基地印度、越南和新加坡，正在成长的世界市场泰国和菲律宾等“亚洲新七国”就是代表性例子。亚洲新七国既是稳定的生产基地，又是巨大消费市场，其战略重要性正在逐渐增大。 新七国的潜力在供给和需求方面都很稳固。拥有20.5亿人口、6.8857万亿美元（约9300万亿韩元）的经济规模，同时拥有镍和钴等丰富的天然资源。以年轻人口的活力和美中矛盾带来的地缘政治优势为基础，呈现出超过世界平均水平的高增长势头。这不是单纯的廉价生产基地，而是机会的消费市场。去年在印度销售的智能手机为1.4810亿部，比美国多，是世界第二大市场。尽管如此，印度40%的人口仍然使用普通手机，因此市场扩张的可能性是无穷无尽的。 去年，韩国经历了30多年来出口结构的地壳变动。去年与中国的交易中，自1992年建交以来首次出现了180亿美元的逆差。从必须降低对中国的依赖度的韩国的立场来看，新七国会令韩国松了一口气。韩国去年向新七国出口的金额为1256.4亿美元，首次超过中国。这不是单纯为了出口多元化的缝隙市场，而是已经上升为必须战略性攻占的核心市场。 韩国企业也在关注新七国的可能性，并在下功夫。在印度智能手机市场上，三星电子去年以18.0%的占有率位居第一，现代汽车去年在越南销售6.7450万辆汽车，挤掉丰田跃居首位。十大集团的生产基地也大举进驻。企业用当地丰富的劳动力和资源生产产品，不仅攻占当地市场，还攻占美国和欧洲等世界市场。 但新七国并不是只要下定决心就能攻占的市场。必须与以资本实力开道的中国、从很久以前开始就巩固市场的日本展开激烈的竞争。如果像过去进军中国市场时一样，以“每人只卖一个就达10亿个”的方式安逸地接近中国市场，将会遭到失败。通过缜密的分析，仔细制定针对各国的进军战略，政府也必须给予全方位支援。只有政府和企业联合攻略，新七国才能从机会和可能性的土地转变为为韩国经济的期约之地。

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