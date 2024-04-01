医科大学教授从今天开始减少诊疗和手术……“值班第二天不上班”. April. 01, 2024 07:46. by 朴星民 min@donga.com. 随着医科大学教授们从4月起缩短工作时间，大型医院的诊疗空白将进一步扩大。患者们担心手术等被推迟，会不会错过治疗时机。 全国医大教授紧急对策委员会3月30日召开记者会表示：“将从4月起调整工作时间。”紧急对策委员长方在承（音）表示：“同意以连续工作24小时后第二天白天休息为原则。为了维持重症及急救患者的诊疗，决定调整各研修医院的门诊和手术。”紧急对策委员会解释说，减少诊疗是为了防止医疗团队的疲劳积累导致患者安全受到威胁而采取的不可避免的措施。 不过，是否减少诊疗，将由教授进行个别选择。首尔大学医院的一名外科教授表示：“在急诊及重症患者手术较多的科室，很难一律减少工作时间。”因此，减少诊疗很有可能以急诊患者相对较少的诊疗科为中心，以减少门诊的方式进行。此前，忠北大学医院决定从4月起每周五中断门诊治疗。全南大学和朝鲜大学医学院紧急对策委员会也在讨论在受理辞呈之前，将诊疗时间减少到每周52小时的方案。 围绕减少工作，医院管理层和教授们的矛盾也在扩大。全国医科大学教授协议会最近向专攻医生研修医院院长发送了要求遵守每周52小时工作时间的公文。但是，因专攻医生（实习医生、住院医师）脱离医院等原因，每天损失10亿韩元以上的医院要求剩下的医疗人员多运营手术室，不要减少门诊治疗。 另外，大韩医生协会31日召开紧急对策委员会会议，讨论了集体行动方向等。医疗界担心，如果被选为下届会长的林贤泽（音）站在紧急对策委员会前面，政府和医疗界的矛盾将进一步扩大。林贤泽主张“医大名额应该减少500-1000名”等，被分类为“超强硬派”。 也有人指出，为了解决事态，政府和医疗界都应该克制相互刺激的尖锐声音。圆光大学医学院教授会紧急对策委员长姜弘济（音）对保健福利部第二次官朴敏守主张：“他无视医生，言辞粗暴，使事态恶化，应该退出与媒体打照面。”朴敏守出面表明有关医生集体行动的政府应对立场，与医生们产生了矛盾。

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