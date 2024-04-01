离“民心的审判”还有九天. April. 01, 2024 07:45. . 《东亚日报》在创刊104周年之际实施的舆论调查结果显示，对于在此次4月10日议会选举选区选举中将投票给哪个政党候选人的提问，45.5%的受访者表示将投票给共同民主党，34.7%的受访者表示将投票给国民力量党，5.8%的受访者表示将投票给其他政党。共同民主党以10.8个百分点的差距领先。回答者对比例代表选举的投票意向也依次为国民未来29.8%、祖国革新党24.0%、共同民主党20.6%，泛在野圈超过了执政党。 此次舆论调查结果9天后，在野党是否确实取得压倒性胜利还有待观察。但在野党的整体优势体现出了民心对尹锡悦政府两年国政运营的冷静评价。在两次总统大选之间进行的议会选举往往带有对政府执政党进行中期评价的性质。此次调查中，“牵制政府”论高于“国政稳定”论，从对尹总统履行职务的严酷评价（“做得不好”61.5%、“做得好”32.7%）来看，是不可避免的。 政府和执政党虽然将生死存亡寄托在此次议会选举的胜利上，但从目前来看，似乎还不足以改变民心所向。国民力量党迅速转换成紧急对策委员会体制，提出了“扩大首都圈”论和投入预算公约。连总统也通过接连不断的民生讨论会为执政党助力。但一段时间以来累积的国民失望情绪并没有平息。特别是总统首席秘书爆粗话和驻澳大利亚大使的任命和出国争议未能及时平息，甚至连医大扩招政策也遭到了“没有对策就强行推进”的反对。 事实上，对在野党的高度支持不能不说是得益于政府和执政党“徒劳无功”的逆反现象。共同民主党因反对党代表（党首）李在明势力的“非明横死”公推，祖国革新党因众多腐败嫌疑人物的比例代表分配，不得不面对舆论的严厉批评。尽管如此，政府和执政党表现出的无能、独断、不通的政治使此前针对巨大在野党横行的“审判在野党”论黯然失色，最终未能超越“中期评价时间”。 虽说民心浪潮汹涌，但不知道今后会有什么样的变化和波折。对于朝野政党热情支持层以外的选民来说，此次选举并不是最佳的选择。甚至不是次善，而是要进行次恶的“勉为其难”式投票。目前，国民虽然正在严厉谴责政府和执政党的傲慢和独断，但也会对徒劳无功的在野党的傲慢保持警惕。剩下的9天，最终结果将取决于谁以更低的姿态真诚地接近选民。

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