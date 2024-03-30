俄罗斯行使否决权，联合国对朝制裁专家小组解散……担忧之声：“取消监视朝鲜的监控”. March. 30, 2024 07:32. by 华盛顿=常驻记者文炳基、高道艺记者 weappon@donga.com、yea@donga.com. “监控对朝制裁履行的闭路电视消失了。” 负责监督联合国安理会对朝制裁是否得到遵守的对朝制裁委员会下属的“专家小组”，因安理会常任理事国俄罗斯行使否决权、另一个常任理事国中国弃权，自2009年成立后、时隔15年宣告解散。如果没有追加措施，这一小组的活动将于4月30日结束。 有人担心，由于朝鲜和俄罗斯加强军事合作、中国默许朝鲜核活动，国际社会的对朝制裁正在失效。英国《金融时报》担心地表示，“对朝制裁体制几乎已经崩溃”。尤其是对安理会常任理事国俄罗斯“滥用否决权”的批评也日益高涨。 联合国安理会当地时间28日召开会议，讨论由8人组成的对朝制裁委员会专家小组的延长任务案，但因俄罗斯的反对而遭到否决。中国则是弃权。安理会决议的通过需要美国、英国、法国、中国、俄罗斯5个常任理事国的一致同意。 外交界分析认为，这是俄罗斯对一直详细监视朝鲜和俄罗斯之间非法武器交易情况的专家小组的报复措施。也就是说，俄罗斯为了今后与朝鲜进行追加武器交易时不受妨碍，取消了谈判小组。 实际上，20日公开的专家小组报告详细分析了朝鲜产武器用于乌克兰战争的途径。装载集装箱的俄罗斯船舶不断往返于朝鲜罗津港和俄罗斯符拉迪沃斯托克杜奈港的事实被卫星照片生动地记录了下来。该集装箱被运往乌克兰边境的弹药库。 国际社会强烈谴责了俄罗斯和中国的这种行为。韩国驻联合国代表黄浚局（照片）表示：“这是在犯罪的情况下损坏监控录像。”美国国务院发言人马修·米勒也表示：“俄罗斯为了同朝鲜进行‘堕落的交易’，行使了否决权。对俄罗斯和中国深感失望。”日本官房长官林芳正也表示：“将与韩国、美国等志同道合的国家紧密合作，采取追加应对措施。” 安理会在2006年朝鲜进行第一次核试验后设立了对朝制裁委员会。2009年朝鲜第二次核试验后，安理会又组建专家小组，每年都延长活动时间。他们监视朝鲜违反制裁、非法武器的开发和转运、夺取虚拟货币、朝鲜国务委员长金正恩进口奢侈品等，每年两次将上述内容发布公开报告。

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