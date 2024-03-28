现代汽车“3年68万亿韩元”、LG“5年100万亿韩元”……经济不景气中的未来投资. March. 28, 2024 07:29. by 朴贤益记者、具特教记者 beepark@donga.com. 国内大企业在经济萧条的情况下，为了确保未来增长动力，发表了以万亿（兆）为单位的投资计划。去年经济增长率仅为1.4%，在担心长期低增长的情况下，还表明了扩大工作岗位的方针。 现代汽车集团27日表示，从今年开始到2026年为止的3年间，将在国内聘用8万名员工，共投资68万亿韩元。8万名中有4.4万名将被安排在电动化、软件中心车辆（SDV）等未来新事业领域。现代汽车预测，受增加雇佣的影响，国内零部件产业将追加雇佣11.8万名员工。在国内投资的68万亿韩元中，31万亿韩元用于研究开发（R&D），35万亿韩元用于设备投资。 LG集团也在同一天宣布，到2028年为止，5年内将在国内投资100万亿韩元。这相当于LG国内外总投资规模的65%。在100万亿韩元中，计划向人工智能（AI）、生物、清洁技术等未来技术和电池、汽车零部件、新一代显示器等增长领域投资50万亿韩元左右。另外，LG计划将此次发表的约55%的投资金投入到R&D中，将国内培养成研究开发及制造核心基地。 此前，尹锡悦政府上台后的2022年5月，国内11家主要集团曾发表过在今后3~5年内投资1060万亿韩元的计划。当时，现代汽车和LG分别公布了到2025年和2026年的投资计划，此次又发表了再往后1~2年的未来计划。其余的三星和SK等主要集团27日表示：“将毫无差池地履行2022年发表的投资计划。”

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