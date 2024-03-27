由于对景气恢复的期待，4月份预测值达到2年来的最高值. March. 27, 2024 07:37. by 郭道英 now@donga.com. 韩国经济人协会26日表示，4月份企业景气调查指数（BSI）预测值为98.6，创下了2年来的最高值。这是以销售额为准，以600强企业为对象进行调查得出的结果。 BSI预测值如果高于100，就意味着与前一个月相比对景气（经济状况）持肯定态度，如果低于100，就意味着与前一个月相比持否定态度。虽然4月份的预测值仍低于基准线100，但数值本身是自2022年5月（97.2）以后2年来的最高值。 在制造业细分行业中，△常规•精密机械及设备（120.0）△石油精炼及化学（109.4）△食品饮料及香烟（105.9）△金属及金属加工产品（104.0）呈现出特别好的前景。在非制造业细分行业中，△休闲、住宿及餐饮（121.4）△专业、科学、技术及事业支援服务（107.1）△批发零售（101.9）呈现出良好的前景。 韩国经济人协会调查的3月份BSI业绩值为96.8。BSI业绩值是实际企业感受到的景气水平的数字。虽然与预测值一样，低于基准线100，但比前一个月（90.2）上升了6.6个百分点。上升幅度是自去年3月（6.8点）以后的最高值。 韩国经济人协会经济产业本部长李相浩（音译）分析说：“虽然企业心理仍然不振，但随着对出口改善、经济复苏的期待感增大，企业的景气心理正在逐渐好转。”

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