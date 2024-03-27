白种元制作的“纪念食品”即将面世. March. 27, 2024 07:37. by 孫孝珠 hjson@donga.com. The Born Korea餐饮集团代表白种元计划开发包含保勋历史的新菜单“纪念食品”（暂称）将在护国报勋月6月举行的大韩民国报勋文化节上公开。 正在准备大韩民国报勋文化节的国家报勋部表示：“26日在首尔龙山首尔地方报勋厅与报勋部长官姜贞爱和白代表等签订了《推进大韩民国报勋文化节及扩散报勋文化的业务协约》。”此次协议是为了让所有国民都能轻易接触到报勋的价值而举办的报勋文化节的成功推进，报勋部和The Born Korea决定进行合作而达成的。协议中包含了双方将在报勋文化节和饮食文化的联系、营造穿着制服的英雄们受到礼遇的社会氛围、推进日常生活中报勋文化扩散相关事业等方面进行合作的内容。 白代表和The Born Korea计划今年6月在首尔市内公园举行两天左右的活动，并计划开发在准备举办活动的报勋文化节上销售的新菜单，同时招募运营美食空间（展位）的参与者，并传授烹饪方法。此前，白代表在今年1月也与国防部签订改善兵营食堂的业务协议等，积极参与了军队及报勋相关的合作。据悉，白代表1989年被任命为陆军学士士官第14期军官，在第7炮兵旅担任干部食堂管理军官，对军队和报勋非常关注。 报勋部长官姜贞爱表示：“报勋部将努力使报勋文化节成为所有国民能够感受到‘日常生活中鲜活存在的报勋、值得自豪的大韩民国’的场所。”

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