割耳朵、用电刑？俄罗斯或对4名恐怖核心嫌疑人实施残酷拷问. March. 26, 2024 07:26. by 李基旭记者 71wook@donga.com. 俄罗斯政府当局抓住了22日在莫斯科克罗库斯市政厅演出场至少夺走137人生命的4名恐怖袭击核心嫌疑人，并以团伙恐怖袭击的嫌疑起诉他们。但是根据24日公开的视频，对他们进行残酷拷问的情况被曝光，引发了争议。 据《路透社》报道，俄罗斯当局公开的4名嫌疑人都是塔吉克斯坦国籍。达勒琼•米尔佐耶夫（32岁）、赛达-克拉米•拉恰巴利佐达（30岁）、沙姆西丁•法里杜尼（26岁）、穆罕默德-索比尔•法伊佐夫（19岁•以上人名均为音译）因涉嫌恐怖袭击于24日在莫斯科法院出庭。 俄罗斯官方媒体《塔斯社》报道说：“米尔佐耶夫和拉恰巴利佐达等人在法庭上承认了自己的嫌疑。”据此，莫斯科法院勒令拘禁嫌疑人至公审前的5月22日。 除此之外，还将对与事件相关的7人进行调查。 但是当天在法院出庭的嫌疑人脸上一副血迹斑斑的样子。特别是拉恰巴利佐达耳朵上缠着绷带的样子被摄像机捕捉到了。在俄罗斯亲政府倾向的小说媒体上登载的视频中，出现了他们受到残酷拷问的场面。看似俄罗斯保安人员的人物割掉拉恰巴利佐达的耳朵，并让其嘴里叼着，法里杜尼像受到电刑一样，嘴里叼着泡沫倒在地上。 虽然他们是犯下严重重罪的嫌疑人，但俄罗斯政府在他们接受审判之前就已经实施了拷问，因此有人对普京总统提出了批评。俄罗斯人权团体“Gulagu.net”指出：“这次拷问分明是从最高处下达的指示”，“如果有证据，并确保了这些，当局为什么还要对他们进行拷问呢？”

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