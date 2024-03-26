韩国经营者总协会建议“大企业克制涨薪，多雇佣青年”. March. 26, 2024 07:24. . 韩国经营者总协会（经总）劝告4200多家会员公司，今年尽量减少高薪工人涨薪，克制发放过多奖金。到此为止，还以为这是减少费用、实现利润最大化的经营逻辑。但是，经总还建议大企业以稳定工资为基础，为扩大青年雇佣和改善中小合作公司的经营而努力。原来这是在从大企业稳定工资开始，要求积极消除劳动市场的双重结构。 正如经总所担心的那样，以大企业、正式员工为中心积累的高比例涨薪加深了工资差距，助长了相对剥夺感，助长了社会矛盾。以2022年为基准，大企业工人的平均月收入为591万韩元，是中小企业工人（286万韩元）的2.07倍。销售额100强非金融上市公司中，职员平均年薪超过1亿韩元的公司从2019年的9家增加到去年的48家，4年内增至5倍多。 工作岗位的阶级化之所以固定下来，忽视劳动市场结构改革的政府、习惯性地坚持薪资大涨的部分大企业工会和被他们要求牵着鼻子走的企业都有责任。以大企业正式员工为中心、过度保护的劳动市场的双重结构与创造可持续的工作岗位背道而驰。在工资高、生产效率低、解雇困难的结构下，企业不能积极招聘新员工。青年们只期待少数好的工作岗位，继续停留在就业市场，中坚、中小企业因找不到人才而焦急万分。 通过遏制大企业的工资上调筹集资金，用于扩大青年雇用和改善中小企业竞争力，提高创造工作岗位的能力，经总的这一劝告非常合乎时宜。大企业也应该认识到创造好的工作岗位是企业的社会责任，积极响应经总的劝告。政府也要在议会选举后加快劳动改革的步伐，加快建设公正灵活的劳动市场的速度，并引导劳动界的既得权让步。如果仅占工资劳动者12%的大企业正式员工独占所有、不能给青年打开机会之门的僵硬的劳动市场持续下去，就很难切断低增长的环节。

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