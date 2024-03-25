李在明提议“发放恢复民生补贴，每人25万韩元”. March. 25, 2024 08:11. by 金智贤记者、崔慧玲记者 jhk85@donga.com、herstory@donga.com. 共同民主党代表（党首）李在明24日表示：“（向政府）提议发放恢复民生补贴，每人25万韩元、每户平均100万韩元。”李在明表示，为此所需的财源约为13万亿韩元。他主张：“与尹锡悦政权此前给予的富人减税和履行‘没有民生的民生讨论会’上表示的欺骗性善心公约所需的900万亿至1000万亿韩元相比，真的只是九牛一毛而已。”文在寅政府在2020年4月15日议会选举12天前宣布发放14.3万亿韩元规模的第一次新冠灾难补贴方案，引发了“金钱选举”争议。对于李在明在议会选举18天前再次提出补贴全体国民的主张，国民力量党抨击称：“这是深入骨髓的‘撒钱’DNA（遗传基因）。” 李在明当天在首尔市松坡区游说现场召开记者会，表示“为了处于悬崖上的民生经济，应该出台特别对策”。他还表示，将推进对基础生活保障金（低保）领取者和次上位阶层等弱势群体每人追加发放10万韩元。 李在明说，筹措13万亿韩元财源的方案是“国民税金”，“可以发行国债，也可以调整现有预算”。他还主张：“经常提到国家财政赤字，贫穷、困难的时候100万韩元和富余的时候，100万韩元的价值是不一样的。13万亿韩元的资金可以在其他地方进行调整，以后再填补。” 李在明提议用地方券发放民生恢复补贴。国民力量党中央选举对策委员会宣传团长朴正河批判道：“到了选举的时候，共同民主党似乎对散发金钱产生了乡愁。韩国国民不会再被这些所迷惑了。”

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