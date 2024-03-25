在英伟达现场看到的愈演愈烈的AI芯片战争. March. 25, 2024 08:10. . “不觉得像泰勒•斯威夫特演唱会现场吗？” 坐在旁边的美国记者搭话了。当时正在等待英伟达（NVIDIA）首席执行官（CEO）黄仁勋（Jensen Huang）的主题演讲。18日，美国圣何塞SAP中心举行了宣布英伟达开发者活动开幕的主题演讲。国家曲棍球联盟（NHL）地区选手团的主场1.1万多个座位座无虚席。媒体人、金融分析师、产业分析师、展示合作公司工程师等各数百人划分了组别区域。 技术企业的开发者活动，顾名思义就是向开发者及合作公司表示“我们将推出这种技术，会按照这个进行制作”。已故苹果CEO史蒂夫•乔布斯在2007年公开iPhone后，开发者活动成为更加大众化新产品公开场所的契机，但尽管如此，此次英伟达活动的热潮还是非常独特。 竟然对隐藏在数据中心服务器中、消费者根本无法触摸的半导体新产品活动给予热烈关注。看着黄CEO展示新一代AI芯片“Blackwell”系列的实物，1.1万多人同时鼓掌，可以感受到半导体正在成为AI的超级明星。这可能是美国华尔街将此次活动比喻为传奇音乐庆典，命名为“AI的伍德斯托克”的原因。 在第二天黄CEO的记者见面会上也可以确认“超级明星芯片”的时代已经到来。主人公是三星电子和SK海力士的高带宽存储器（HBM）。在舞台上接受提问的黄CEO边说“因为照明问题，看不到记者的脸”，边走下舞台。身为华裔美国人的他见到台湾记者后表示很高兴，并多次提及英伟达与台湾代工TSMC（台积电）的深厚关系。看起来连举手等待顺序的时间都没有，所以笔者漫无目的地问“三星呢”。他还一一接受了韩国记者的后续提问，并多次强调HBM将“代替世界数据中心存储器芯片，迎来巨大的增长周期”。发言5小时后，韩国股市开盘，看到三星电子股价上涨5%以上，对AI芯片市场的影响力感到惊讶。 像往常一样，当市场模式发生剧变时，就会有觊觎排名变动的可怕的后起之秀。谁也不知道英伟达是否会成为AI芯片生态界的主人公，市价总额会达到5年前的20倍左右，比韩国国内生产总值规模还要高。存储器芯片排名第二的SK海力士在HBM市场跃居首位。20世纪80年代，美国美光公司为阻止日本和韩国半导体企业的成长，滥发反倾销诉讼战，但一直排在第3位，因此，比三星更早开始大规模批量生产HBM，以向英伟达供应HBM。 到目前为止，超级明星芯片热潮纯粹是民间出现的爆发性增长。但是，美国政府却表示要在此基础上再加点补助金。不久前宣布对英特尔提供85亿美元规模的援助，美光也在等待补助金。对于天文数字般的补助金，《纽约时报》（NYT）等美国媒体和美国半导体业界主张：“因为是一次性，所以是不够的”，“需要像《芯片法2》一样的追加支援法案。”半导体国家战的热潮正愈演愈烈。

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