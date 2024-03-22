成为“价值1700亿韩元的儿童咖啡厅”的会展中心. March. 22, 2024 07:34. by 蔚山=崔昌焕记者、大田=金泰英记者 oldbay77@donga.com. 据调查，地方自治团体为培育MICE（会议、奖励旅游、大型企业会议、活动展览）产业，投入巨资建设的14个会展中心中，有10个处于亏损状态。这是因为，虽然申办了周岁宴、自助餐、婚礼等与设立目的无关的活动，但大多数开工率达不到适当水准的60%，因此未能填补运营费。 综合21日东亚日报的采访来看，最近3年间（2021~2023年）大田儒城区大田会展中心的累计赤字超过了170亿韩元。因为2008年1月开业后，2022年3月投入1175亿韩元扩建为原来的3倍规模，但在此期间开工率仅为29.9%至37.6%。一年的运营费虽然按时流失了约100亿韩元，但连一半都没能赚到。 部分赤字会展中心正在推进扩建，而且其他地方自治团体也在投入新建，因此有人担心，稍有不慎就会增加血汗税金的浪费。光州西区金大中会展中心同期亏损76亿韩元，原计划投入1400亿韩元追加建设第2展示场，但最近因工程费用进一步上涨而处于保留状态。蔚山研究院经济产业室长指出：“应该建立系统，让居民在会展中心建立之前，从需求预测到验证进行监视。”

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