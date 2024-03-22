“挑选顾客销售柏金包”，爱马仕在美国遭集体诉讼. March. 22, 2024 07:34. by 金宝拉记者 purple@donga.com. “只有‘一直支持’爱马仕事业的顾客才能购买柏金包。” 居住在美国加利福尼亚的女性妮塔•卡贝莱丽最近在世界名牌爱马仕上得到了荒唐的答复。去一家卖场买柏金包时，听说要连带购买其他商品才能购买。据说，生气的卡贝莱丽给爱马仕总部打电话，却得到了同样的回答。 法国代表性名牌爱马仕因象征本公司的手提包柏金包的销售战略，在美国卷入了诉讼。20日，据彭博社等媒体报道，卡贝莱丽和马克•格利诺加向加利福尼亚州联邦地方法院提起诉讼，称“爱马仕销售柏金包来筛选顾客是不合理的”。 以韩国为基准，柏金包的售价从1500万韩元开始，贵的话可达数亿韩元，是一款最高价手提包，但是在全世界受到了很大的喜爱。从当代时尚偶像英国歌手兼演员简•柏金（1946~2023年）那里获得灵感而制作的柏金包甚至出现了“即使有钱，最长也要等1年以上才能买到”的说法。 柏金包一般不会在卖场展示，也不能在网上购买。原告们表示：“爱马仕方面只向认为有购买价值的消费者展示（在私人房间）柏金包，这也是不公正的营业行为。” 原告方面主张，爱马仕还违反了《垄断禁止法》。卡贝莱丽等人表示：“比起想要柏金包的需求，爱马仕通过供不应求的战略，强化市场支配力，强迫消费者同时购买本公司的其他产品。” 很难买到新产品的爱马仕柏金包在二手名牌市场上也以惊人的价格而自豪。柏金包中人气最高的稀有物品“2008喜马拉雅柏金包”在2022年的二手市场上以63万美元（约8.3亿韩元）的高价售出。 据彭博社报道，爱马仕方面还没有对诉讼发表特别的立场。

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