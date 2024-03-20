军方年内将实现北韩远程炮杀手战斗力化，构筑武器、弹药生产储藏海外据点. March. 20, 2024 07:45. by 孫孝珠 hjson@donga.com. 韩国军方将在今年内将战术地对地制导武器（KTSSM-Ⅰ）战斗力化。该武器贯通北韩地下坑道，可以破坏隐藏在坑道的北韩远程火炮。韩美两国泛政府层面的核保护伞运用模拟（TTS•Table-Top Simulation）演习继去年之后，今年也将实施。该演习将以北韩实际使用核武器的假设为基础进行。 国防部19日发表了以上述内容为中心的《2024年国防部主要政策推进计划》。KTSSM-Ⅰ是2020年1月结束技术开发的武器，经过去年的质量认证射击等，从今年开始将实现战斗力化。这是以2010年11月北韩用远程炮攻击延坪岛事件为契机开始开发的武器。射程约180公里，可贯通地下水m米。误差范围在1、2米以内，具有可以进行打击的精密度。预计这将成为加强韩国型三轴体系中的杀伤链（kill chain•有事时先发制人打击）的核心武器。 被称为“韩国版萨德（THAAD•末段高空区域防御系统）”的远程地对空制导武器（L-SAM）也将于今年完成开发。L-SAM是3轴体系中构建韩国型导弹防御体系（KAMD）的核心战斗力。在空中拦截（拦截高度为40至70公里）北韩导弹的该武器，将与现有的韩国军队爱国者导弹（PAC-3）、天弓（中程地对空制导武器•M-SAM）和驻韩美军萨德系统一起，成为首都圈及核心设施的复合多层防御网之一。也就是说，可以更加严密构筑对北拦截网。另外，在非常时期承担对北韩进行精密打击任务的韩国空军主力战斗机F-15K的性能改良工作也将从今年开始进行。 为应对日益升级的北韩核、导威胁，相当于总指挥韩国型三轴体系的“指挥塔”的战略司令部也将于今年下半年成立。据悉，战略司设在首尔冠岳区南泰岭的首都防卫司令部。 在韩美首脑会谈之前的去年4月，由韩国总统室和美国白宫主导进行的TTS和两国国防、军事当局之间的核保护伞运用演习（TTX），也是更具体地反映今年北韩的核使用阶段性计划而实施的。 国防部还表示，将扩大军工出口及合作，生产、储存韩国的武器和弹药，构筑非常时期可以利用的海外战略据点。以海外战略据点为中心，为了满足各购买国的多种要求，计划扩大当地生产及共同研究开发，加强K国防产业在世界市场的竞争力。

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