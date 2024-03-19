龟州大捷. March. 19, 2024 07:33. . 公元1019年3月16日（农历2月1日），在现在的平安北道龟城前的原野上，姜邯赞的高丽军和萧排押（又称萧排亚）率领的契丹军发生了激烈冲突。对于契丹军来说，这是最后的关口。只要赢得这场战役的胜利，就可以活着回到故乡。从高丽军的立场来看，这是必须歼灭对方的战斗。只有这样，才能结束这场令人厌烦的战争。如果高丽军队战败或契丹军队在没有重大牺牲的情况下撤离，契丹军队可能会再次入侵。始于993年的高丽-契丹战争已经持续了将近30年。高丽、契丹的士兵中，世世代代参战的士兵也相当多。失去丈夫和子女、父亲和丈夫的女人也数不胜数。 龟州大捷是一场激动人心的胜利，但这场胜利也阻挡不了的悲剧不计其数。有些人被俘后生活在高丽或契丹的土地上。有史料称，曾是贱民的“杨水尺”是契丹的后裔，但就像杨水尺一样，被带到契丹的高丽人的故事被历史遗忘或故意冷落，因此没有流传下来。不难想象，无论是高丽人还是契丹人，在成为俘虏后持续20年、30年的战争中，他们受到了愤怒的原住民们的巨大压迫和镇压。龟州大捷的消息传到契丹时，身处契丹的高丽人遇到了什么事情呢？ 老百姓不仅受敌人的伤害，还受饥饿、贫穷、犯罪的折磨。虽然有些人战后与射向自己的敌军士兵见面握手，与在对面战斗的敌军指挥官见面，成为一生的朋友，但对于大部分国民来说，痛苦的记忆和愤怒，即使过了100年也难以抹去。 在数千年的人类历史中，战争带来的教训始终如一。如果我们有能力进行强大或超越打击的报复，战争就不会发生。要想具备这种能力，即使在和平时期，也要做好应对战争的牺牲和经济损失的准备。如果因为发生事故而缩减训练，因为吵闹而驱逐军队，因为担心发动战争而缩减军备，放弃机动训练，那或许就会招来战争和100年的痛苦。

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