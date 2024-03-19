既没有教授、也没有设施，只能“观光式实习”……具备扩招2000人的条件吗？. March. 19, 2024 07:32. . 《东亚日报》记者14日和15日亲自前往申请将入学名额增加一倍以上的忠北大学和釜山大学医学院，发现现场非常担心“医学院教育质量会下降”。由于难以确保用于实习的遗体，不能无限期地增加只能越过肩膀观看的“观光式实习”或参观诊疗的学生人数，机会可能会受到限制。因为医学院（医科大学）从明年起就要扩招，而在短期内扩充教授和实习设施等基础设施实际上是不可能的。 政府决定将医大扩招的2000名分配到忠北大学、釜山大学等地区据点国立大学和入学名额不到50人的迷你医科大学；同时还表示，到明年新生进入本科的2027年为止，将比现在增加1000名国立大学教授，并扩大对国立大学医院的投资。但教育现场的反应是，短期内能否扩充1000名目前仍饱受招聘难困扰的国立大学医学院教授，在预算尚未确保的情况下，年内能否进行设施投资，这些都不靠谱。 尽管如此，政府仍然表示将在20日结束包括扩招2000名在内的5058个医大学生名额的分配工作。这种先选拔学生、再建立教育基础设施的做法，不得不令人担心不成熟的政策将产生的副作用。如果医大教育质量得不到保证，就很难达到扩招的本质——实现必需医疗和地区医疗的正常化。医大扩招学生的80%将被分配到地方上。如果医生培养过程不完善，就会助长对地方医疗的不信任，难以消除偏重于首都圈的现象。 因医大扩招而引发的专攻医生集体辞职事态到今天已经一个月。其间，专攻医生、医大学生、教授依次参与离开医院的集体行动。政府坚持“不会从2000名退步”的态度。虽然政府期待因医大扩招而面临留级危机的医大学生、面临行政处分的专攻医生早日回归，但更有可能引发被堵住退路的医疗界的强烈反对。这是政府、医生、患者都输掉的道路。随着医疗空白事态的长期化，患者的损失将无法控制地增加。政府应该听取医大教育现场的合理意见，对调整医大扩招规模和速度表现出开放的姿态。医疗界现在也不应该只主张撤销扩招，而应该提出合理的扩招规模、拯救必需医疗和地方医疗的对策。

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