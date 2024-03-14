最悲伤的自画像. March. 14, 2024 07:55. . 年轻女子一手拿着花，一手放在突起的肚子上。看起来像孕妇。用刚毅而又强烈的目光凝视着画面外观众的这个女人是谁呢？她手上的两朵花意味着什么呢？ 这幅画是德国女画家保拉•莫德索恩-贝克尔画的《左手持两朵花的自画像》（1907年•照片）。莫德索恩-贝克尔留下了很多自画像。她的自画像与其他画家不同，经常被贴上“最初”的修饰语。1906年，30岁的她画了自己的裸体画。这是美术史上第一幅由女性画的裸体自画像。 这幅画也是怀孕状态的画家画的第一幅自画像。在女性无法接受正规教育的时代，莫德索恩-贝克尔通过个人教学成为画家，并在不来梅近郊的美术共同体村落活动。在这里她认识了画家奥托•莫德索恩并与其结了婚。但为了专心创作，她独自前往巴黎，因不堪贫困再次回到丈夫身边，不久就怀孕了。画这幅画时，画家对即将出生的孩子充满了期待。 花象征着爱和多生。两朵花应该是表达创作和孕育的喜悦。厚厚的眼皮和深粉红色的脸蛋虽然看起来像假面，但眼神却充满自信和强烈。这与同时代活动的毕加索和马蒂斯描绘的女性形象完全不同。完全没有理想化，也没有配合男性视线的性感美。展现了原原本本的面貌。这是作为女画家和母亲的自信和自尊心的表现。 莫德索恩-贝克尔产后是否继续创作活动？可惜这幅画成了她留下的最后一幅自画像。因为画作完成的当年她生下了女儿，但因分娩并发症在19天后死亡。享年31岁。最终，这幅画成为最幸福时期画的最悲伤的自画像。

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