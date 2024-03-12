香港ELS损失案，按个案作出0%至100%不同赔偿. March. 12, 2024 07:25. by 姜佑锡记者 wskang@donga.com. 到去年为止销售将近20万亿韩元的香港恒生指数股票挂钩证券（ELS），预计损失接近6万亿韩元，韩国金融监督院确认了银行、证券公司等销售公司的信息不完整销售行为，提出了自律赔偿标准方案。根据金融弱势群体、是否首次加入ELS等，赔偿比率各不相同。 金融监督院院长李卜铉11日宣布了上述内容的纠纷调整标准方案，并指出：“部分ELS销售公司在顾客损失危险增大的时期，也没有管理各顾客的销售限度，有的还鼓励销售，助长了信息不完整销售。”金融当局计划以此次检查为基础，从原点开始重新讨论银行的高风险商品销售相关制度。 金融监督院没有像以前一样另行规定赔偿比率的上下限，而是细分了各销售公司、投资者的加算及扣除因素。根据个别事例，完全得不到赔偿的可能性（赔偿比率为0%）和全额（100%）赔偿投资损失的可能性也都存在。 如果销售公司的责任明确，以加入存款为目的的八旬高龄小额投资者可以收回约75%的损失，但ELS投资经验丰富的四旬高额投资者只能得到约30%的赔偿。高龄者、主妇等金融弱势群体可以获得更多的赔偿，但是加入ELS的经验、投资额越多，赔偿额就越少。金融当局此次的赔偿案只是对金融公司的劝告案，没有强制性。因此，如果销售公司和投资者之间不能达成协议，有可能引发诉讼等法律纷争。 有人指出，金融当局放任银行界盲目销售高风险商品的责任也不小。祥明大学经营学部教授徐志勇（音）指出：“应该制定对高风险商品进行细致的事后管理等另外的对策。”

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