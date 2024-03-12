尹锡悦：“在江原道投资3600亿韩元建立数据产业园区……在居民希望的地方增设缆车”. March. 12, 2024 07:24. by 張寬錫 jks@donga.com. 尹锡悦总统11日出席在江原道举行的民生讨论会和水热能源融合复合集群开工仪式，并表示：“将在春川投资3600亿韩元，建立数据产业园区，为吸引名列前茅的数据企业奠定基础。” 尹锡悦当天在江原道春川市春内体育馆举行的水热能融合复合集群开工仪式上表示：“水热能集群可以利用昭阳江大坝的冷水作为冷却水，划时代地减少数据中心的电力消费，减少运营费用，提高竞争力。”他表示期待称：“此次事业是环保无碳能源技术和最尖端数据技术创造协同效应的优秀成功模式，将创造7300多个工作岗位，为春川和江原经济注入活力。” 尹锡悦在江原道厅召开的民生讨论会上也强调：“江原道基本上应该朝着‘数据谷’的概念发展。如果利用春川昭阳江大坝的深层水，可以用不亚于产油国的低成本制造出具有竞争力的数据产业。”根据这一构想，将由此尽早落实数字产业从业人员3万人、数字企业3000家、销售额增长300%的“333项目”。尹锡悦表示：“数据就是金钱。在任命个人信息保护委员长高鹤洙和环境部长韩和真时，如果他们是个人信息和环境方面的‘绝对监护人’，就不会任命。” 尹锡悦表示，将推进赋予民间企业土地征用和土地开发权的“春川企业革新公园”先导事业，如果江陵天然物生物国家产业园区可行性调查通过，将投入2600亿韩元。尹锡悦表示：“是江原道一号公约、也是40多年夙愿的雪岳山国立公园五色缆车去年开工了。今后将在地区居民希望的地方追加建设缆车。”多个表态直指当地民心。 尹锡悦当天在第19次召开的民生讨论会上说明了民生讨论会的举办背景和成果。他说：“不是站在政策供应者的立场上，而是站在需求者的立场上发掘课题，打破各部门之间的隔阂，加快速度，让国民尽快感受到。”分析认为，这是对共同民主党代表李在明等在野党就民生讨论会强烈批评“出于议会选举目的”“官权选举”的反驳。

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