“忘记17岁的《好日子》吧”……30岁IU使出世界巡演杀手锏. March. 12, 2024 07:24. by 金民 kimmin@donga.com. 30岁的IU能否超越发布《好日子》时17岁的IU呢？通过电视剧《我的大叔》、电影《掮客》等作品拓宽演员李知恩的领域，孤军奋战的李知恩以本职工作“歌手”回归了。她发表新曲《The Winning》后，开始世界巡演，使出了杀手锏。首次介绍新专辑舞台的“李知恩H.E.R世界巡回演唱会”演出10日向媒体公开。 在首尔松坡区KSPO巨蛋（体操竞技场）举行的此次演唱会，是IU自2022年作为韩国女歌手首次在奥运会主竞技场举行单独演唱会后，时隔1年零6个月再次举行的演出。配合演唱会的名称“H.E.R”，由第一部Hypnotic（催眠的）、第二部Energetic（充满活力的）、第三部Romantic（浪漫的）以及第四部Ecstatic（心醉神迷的）组成的该演出，展现了“想着要开成一朵花儿，成为孢子”的IU的叙事。 以《孢子Holssi》开始的第一部演出中，最后一首歌《Obliviate》给人留下了深刻的印象。在演唱包含抹去记忆意义的歌词的这首歌之前，李知恩说：“如果我念咒语，请全部抹去记忆。”虽然是巧妙地介绍歌曲的台词，但也被解读为希望大家忘记作为代表曲《好日子》和《调色板》被记住的自己。 从10年前开始观看IU演唱会的李在旭（25岁）表示：“正如2022年演唱会预告的那样，这次演唱会上少了《好日子》和《调色板》”，“特别是《好日子》是曾负责演唱会第二部的最后，即高潮部分的歌曲，之前为了《好日子》而奔跑的构成也让人感觉稍微有些定型化，这次演唱会上出现了很少见的与众不同的歌曲，非常突出。” 在第四部中，她身穿红色皮夹克和黑色靴子登场，演唱了《Shopper》和《Love Wins All》等新专辑的收录曲。就像发行新专辑时说的“即使别人评价我是怪人或者不怎么样，我也要取得属于自己的胜利”一样，稍微抛弃了谨慎感，大胆地演唱，展现了30多岁自信满满的感觉。 尽管如此，IU看起来做得最好、最熟练的还是和粉丝们牢固的关系。IU在演出中自始至终要求观众跟着唱歌或鼓励观众“做得很好”，比起强调自己，更强调“一起”的意义。在演唱《夜信》时，她说：“这是一首与观众的声音混合演唱时，能够过滤和净化坏东西的歌曲”，“我想成为直到71岁都填满体操（竞技场）的老奶奶。”粉丝们也用根据各首歌准备的助威口号和“群唱”来回应。当天，IU演唱了30多首歌曲。 IU将在日本横滨、台湾台北、印度尼西亚雅加达、北美地区（6处）等地举行巡演。另外，9月21、22日将在首尔麻浦区首尔世界杯体育场举行安可（返场）演唱会。李知恩是首位在首尔世界杯体育场举行单独演唱会的K-POP女独唱歌手。

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