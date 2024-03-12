宽容能创造和平吗？. March. 12, 2024 07:24. . 在讲述塞莫皮莱（即温泉关）战役的电影《斯巴达300勇士》中，波斯国王薛西斯一世对征服者兼入侵者的自己用了“我十分宽宏大量”的表现语。虽然历史上没有记载薛西斯一世说过这样的话，但很好地表现了薛西斯一世的氛围。他为了成为帅气的国王而非常努力。优待大臣们，树立国王的品位和权威，但谈吐不矫揉造作。敌人，特别是对待投降或流亡而来的敌人，他真心宽宏大量。对于国家生计和军队，他毫不吝惜自己的钱。如果有国王学教科书，那么优秀国王的言行都会付诸实践。 对国王来说宽宏大量是一种特别重要的美德。波斯在领土内生活着超过50个种族和部落。要想统治这种多样性，必须拥有对多样性的宽容精神。但是理解不同的文化、不同的价值观是可能的吗？波斯帝国也好，罗马帝国也好，要想理解帝国内部发生的一切现象是不可能的。一旦容忍可以理解和接受的法律、制度、常识，帝国就会充满血腥味。 但国王面临第二个进退两难的局面。能用宽容统治吗？无法理解的差距是宽容的政治条件，这句话本身就意味着用宽容来统治世界是不可能的。不仅是薛西斯一世，居鲁士大帝、大流士二世等波斯历代国王也展示了显示宽容的传奇故事，但都是征服君主，并挑起了大战争。 帝国没有战争就无法存在。通过战争收集社会舆论、分享战利品获得人心、宽容失败者和背叛者而名声大噪。如果帝国解体，国民国家、民族国家成立，战争能停止吗？我们试图建立一个联合国来代替帝国，但联合国没有发挥超越宽容呼吁者的作用。 人类想要一个彼此宽容共存的世界。但那个方法还没找到。呼吁宽容的方法也不能结束战争。虽然不能因此而放弃努力，但到目前为止，人类智慧所到达的支点就到此为止。

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