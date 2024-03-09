美联储主席鲍威尔表示“降息指日可待”，ECB也首次暗示“6月下调”. March. 09, 2024 07:37. by 金玹秀 kimhs@donga.com. 总管美国和欧洲货币政策的首长同时提到今年下调利率的时机“已不远”后，世界市场大幅动荡。由于最早可能在夏天前下调的期待感，美国标准普尔（S&P）500指数等西欧基准指数刷新了历史最高值，韩国等亚洲市场也刮起了暖风。 美联储（Fed）主席杰罗姆•鲍威尔当地时间7日出席美国参议院银行、住宅、城市问题委员会会议，就下调利率的时机表示：“现在离确定降息的时间不远了。”虽然反复阐明了“只有确信物价上涨率会持续达到2%，才可能下调利率”的立场，但是议员们反问“那是什么时候来着”，暗示了提前下调的可能性。 同一天，欧洲中央银行（ECB）总裁克里斯蒂娜•拉加德首次透露了6月降息的可能性。拉加德总裁在冻结基准利率的货币委员会例会结束后举行的记者会上表示：“目前还没有讨论下调利率的时间，还需要更多的通货膨胀进展数据。” 鲍威尔主席和拉加德总裁都回答，降息在今年“适当的时候”是可能的，但市场认为这是比预想的要提前的信号。两位首长的发言之后，不仅是全球股市，外汇市场、原材料市场也出现了动荡。美国标准普尔（S&P）500指数今年以来第16次刷新了最高点，泛欧斯托克600指数也首次突破500点，创下了历史最高点。

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