“准备好了反弹的机会，找到了自信”，李京勋时隔5个月再次进入PGA前10名. March. 06, 2024 07:47. by 姜泓求 windup@donga.com. 李京勋（33岁）时隔5个月再次进入美国职业高尔夫（PGA）巡回赛“前10名”。 5日，李京勋在美国佛罗里达州棕榈滩花园的PGA全国度假村冠军球场（71杆）结束的高知特精英赛上，最终以低于标准杆13杆共271杆的成绩并列位于第4位。李京勋在前一天的最后第4轮比赛上，到13号洞为止，抓下3个小鸟球，吞下1个柏忌，减少了2杆，在这种情况下，比赛因恶劣天气而顺延。当天，李京勋在14号（4杆）、17号（3杆）、18号洞（5杆）追加3个小鸟球，获得了34.425万美元（约4.6亿韩元）的奖金。 在最近连续3场比赛（农夫保险公开赛、WM菲尼克斯公开赛、墨西哥公开赛）上中途被淘汰的李京勋，在此次比赛中自去年10月圣地兄弟会儿童医院公开赛（并列第7位）后首次进入了前10名。李京勋表示：“之前竞技状态不是很好，此次比赛好像给了我反弹的机会”，“以本周为契机找回了自信，状态好转。因为赛季还剩很多，所以只要精进，就能取得好成绩。”即将出战被称为第五大满贯赛事的球员锦标赛（14日开幕）的李京勋表示，“这是从小就梦寐以求的比赛。我会为取得好成绩而做好准备。”澳大利亚侨胞李旻宇（26岁•照片）最终以低于标准杆14杆共270杆的成绩并列位于第2位。这是他在34场巡回赛之后取得的最好成绩。李旻宇是征战美国女子职业高尔夫（LPGA）巡回赛的世界排名第5位的李旻智（28岁）的弟弟。PGA巡回赛二年级生奥斯汀•埃克罗特（25岁•美国）最终以低于标准杆17杆共267杆的成绩登上了冠军宝座。去年首次参加PGA巡回赛的埃克罗特在个人第50场美巡赛中首次夺冠，并获得了162万美元（约22亿韩元）的奖金。

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