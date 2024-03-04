引发外交摩擦的“斯威夫特演唱会”. March. 04, 2024 08:12. by 李基旭记者 71wook@donga.com. 围绕2日至9日在新加坡举行的美国流行歌星泰勒•斯威夫特（照片）的演出，新加坡和邻国发生了冲突。菲律宾、泰国等国家表示不满说：“新加坡政府为引来东南亚地区的独家演出，每场向主办方AEG提供了数百万美元的补助金。”斯威夫特的演出产生了在她的名字上加上“经济（Nomics）”的新造词“斯威夫特经济学（Swiftnomics）”，经济附加价值巨大，新加坡却独占鳌头，因此有人表示不满。 据《路透社》等媒体报道，菲律宾众议院议员乔伊•萨尔塞达上月28日表示：“新加坡政府为了在本国举行独家演唱会，向AEG提供了补助金。这不是好邻居做的事情。”同月16日，泰国总理塞塔•塔维辛也批评说：“新加坡每次花200万~300万美元带回了斯威夫特。”相反，新加坡方面则针锋相对地表示：“斯威夫特方面了解新加坡作为交通、物流、金融枢纽的优势后做出了选择。” 斯威夫特在此次访问新加坡期间共将演出6场。约30万张的入场券早已售罄。有分析认为，参观者最少将花费5亿新加坡元(（约5000亿韩元），其中70%很有可能不是新加坡人，而是马来西亚、印度尼西亚等邻国的人。 主要酒店和航空公司已经享受到了“斯威夫特特需”。最近，地标性酒店滨海湾金沙（Marina Bay Sands）推出了结合斯威夫特演出VIP门票、酒店套房住宿、豪华轿车使用等的5万新加坡元（约5000万韩元）的“斯威夫特套餐”。同样在开始销售后立即销售一空。其他酒店的东南亚顾客需求也比平时增加了20、30%。新加坡航空等也表示，连接邻国主要城市和新加坡的航班需求增加了20%。 新加坡从2008年开始每年都会举办赛车大赛“一级方程式（F1）”。由此带来的旅游收益估计为20亿新加坡元。引进斯威夫特演唱会仅用1周时间就赚到了相当于其费用四分之一的钱。

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