李在明方面：“会比补选赢得更大”……元喜龙：“感觉民心在变化”. March. 04, 2024 08:11. by 仁川=尹多彬记者、赵权亨记者 empty@donga.com、buzz@donga.com. “您最终还是来了。” “（不知道你）说的话是什么意思。”（共同民主党代表李在明）" 在仁川桂阳确定所谓的“明龙大战”的第二天即3日上午9点左右，前国土交通部部长元喜龙在仁川桂阳区朴村教堂前向地区居民打招呼时，共同民主党代表（党首）李在明乘坐的车辆到达了。元喜龙在李在明下车后一直打量李在明，直到走近为止。李在明和元喜龙笑着握手的时候也进行了气势上的较量。李在明和元喜龙当天在桂阳选区多次打照面，展开了激烈的心理战。共同民主党在前一天公推现任议员李在明为选区单一候选人。 李在明在2022年的补缺选举中在仁川桂阳乙当选，从当天起正式进入了“守城”战略。李在明方面的战略是，作为现任党代表，媒体曝光的频率相对较大，因此要通过“大人物论”深入选区民心。李在明方面计划避开补缺选举时提出的金浦机场迁移等争议性公约，而是通过指定桂阳科技谷尖端产业园区、扩充广域铁路网等地区密切型公约一决胜负。李在明方面表示：“选区舆论处于优势状态。期待以比补缺选举时（10.49个百分点）更大的差距取得胜利。因为是党代表，所以选区活动不足，这一点令人苦恼。” 2月15日率先在执政党内获得单独公推的元喜龙很早就开始准备选区竞选，正在展开“攻城”战略。元喜龙曾担任尹锡悦政府首任国土交通部部长，在桂山站附近的选举事务所挂上了大型横幅，提出了“元喜龙真的做”的口号，并承诺“延长地铁2号、9号线”。每个游说现场都有足球选手出身的李天秀（音）陪同。元喜龙对《东亚日报》表示：“感受到了民心一天天在变化。只要融化民心，就一定会取得胜利。”元喜龙的苦恼是，在选举运动中受到部分市民的冷遇等，切身感受到共同民主党超强势地区的壁垒。

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