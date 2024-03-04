医生们走上街头抗议……政府禁止4名医协干部出国. March. 04, 2024 08:11. by 朴成民记者、赵有罗记者、李相焕记者 min@donga.com、jyr0101@donga.com、payback@donga.com. 反对政府扩大医科大学（医学院）招生名额的约4万名医生（主办方推算）在首尔市中心举行集会，要求“取消扩招2000人的方针”。国务总理韩德洙表示，“无论发生什么情况，都不会屈服于以国民生命为人质的集体行动”，表明了不会退缩的立场。 大韩医生协会紧急对策委员会当天在首尔市永登浦区汝矣岛公园举行了“全国医生总动员大会”。全国市道医生会所属的医生们乘坐包车来到首尔，个人医生、专攻医生、医大学生及其家属参加了此次活动。医协紧急对策委员长金泽宇（音）在会上主张：“政府恶意利用政策和制度，为了使医生成为永远的医疗奴隶，正在欺骗国民。就像（离开医院的）专攻医生们，就像为了拯救众生而烧死自己供奉的‘等身佛’一样，为了反抗政府的压迫和束缚而挺身而出。” 相反，韩德洙当天在中央灾难安全对策本部会议上表示：“医生背弃患者的行为是不能容忍的。如果（住院医师）非法离开医疗现场的情况持续下去，将毫不犹豫地履行宪法和法律赋予的政府义务。” 离开医院的大部分专攻医生直到长假结束的3日也没有回归。政府将从4日开始对他们吊销驾照及进入检举程序。大型医院担心，继专攻医生离开后，如果专攻医生、专任医生的预备人员从4日起不上班，将会发生医疗大乱。另外，警方还要求禁止金泽宇等4名医协干部出国。

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