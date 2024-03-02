地球的另一边也刮起了“风”，李政厚在MLB季前赛上轰出本垒打. March. 02, 2024 07:43. by 任寶美 bom@donga.com. 同龄朋友兼小舅子妹夫关系的“风之孙”李政厚（26岁•旧金山巨人队）和高祐锡（圣地亚哥教士队•照片）在美国职业棒球大联盟（MLB）季前赛上双双展现出令人印象深刻的面貌，提高了人们对两人在常规赛活跃表现的期待。李政厚在季前赛上击出了第一个本垒打，高祐锡在季前赛上首次登场就完成了无失分的投球。高祐锡于去年1月与比李政厚小一岁的妹妹结婚，成为LG队前教练李钟范的女婿。 1日，李政厚在美国亚利桑那州斯科茨代尔举行的与亚利桑那响尾蛇队的季前赛上，作为1号击球手兼中坚手首发出场，取得了3次有效击球、2支安打、1打点的成绩。从第一个击球位开始球棒就旋转得非常厉害。李政厚在第1局上半局将对方先发投手莱茵•纳尔逊投向身体低处的曲线球转化为右中间2垒打。虽然球数是2个好球，但李政厚的球棒转动得非常锐利。 在第3局上半局第2个击球位上，李政厚把球击出了围墙。李政厚抓住纳尔逊时速94.7英里（约152.4公里）的快速球，使之越过了右侧围墙。这是他第二次参加季前赛后在美国舞台正式比赛上击出的第一个本垒打。据测定，本垒打的速度为109.7英里（约176.5公里），发射角度为18度，击球距离为418英尺（约127.4米）。这是接近猛击球的击球。赛后，李政厚也说：“虽然知道打得很准，但没想到击球飞得很低，会越过围墙。我以为是2、3垒打，所以一直在跑。” 纳尔逊投了3局，但让对方击出安打的击球手只有李政厚一人。虽然抓住了5个三振，让对方打出2支安打，但都被李政厚打中了。当天，李政厚成为队内唯一击出多重安打的球员。纳尔逊在上个赛季作为亚利桑那响尾蛇队的5号首发上场时取得了8胜（8负）的投手。纳尔逊在回答当地记者“事先得到了关于李政厚的信息”的提问时表示：“完全没有收到任何信息，但现在才知道他是一名非常优秀的选手。一般的直线球都打得很好。”旧金山队主教练鲍勃•梅尔文在当天的比赛结束后也满意地表示，“李政厚在快速球和变化球方面均打得很好。”当天，旧金山巨人队以1比2败北。 连续两场比赛击出安打的李政厚在季前赛上的击球率达到了0.500（6次有效击球、3支安打）。李政厚在首次参加季前赛的上月28日与西雅图水手队的比赛中取得了3次有效击球、1支安打的成绩。李政厚表示，“MLB投手们的球速很快，而且个子高，放球的释放点（出手点）也高，因此快速球看起来更快。球的移动和轨迹也各不相同”，“去年冬天为了适应MLB投手们的球做出了很多努力，现在结果似乎出来了，感到非常高兴。”李政厚为了适应释放点较高的MLB投手，上调了投球机器上球弹出的高度，进行击球训练。 当天，高祐锡首次身穿圣地亚哥队的队服参加了季前赛。在与奥克兰运动家队的比赛中，在以5比3领先的第8局登上投手踏板的高祐锡在1局内没有失分。他抓住了2个三振，让对方打出了1支安打。圣地亚哥队主教练迈克•希尔特就高祐锡的投球表示：“把球投到了自己想要的地方。”

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