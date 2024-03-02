像是在嘲笑制裁，金正恩座驾“迈巴赫”的前后是日本“雷克萨斯”和美国“福特”. March. 02, 2024 07:43. by 高道艺记者 yea@donga.com. 朝鲜国务委员长金正恩使用美国福特和日本雷克萨斯汽车作为警卫车辆的场面被捕捉到了。高价车辆属于奢侈品，根据联合国对朝鲜制裁决议，全面禁止向朝鲜出口和转移。 据朝鲜中央电视台最近报道的视频显示，金正恩在平安南道城川郡地方工业工厂建设开工仪式上乘坐德国梅赛德斯-奔驰的迈巴赫车辆。紧随其后的是4辆黑色面包车，据推测，这些车辆是福特的面包车“Transit（全顺）”。金正恩去年9月访问俄罗斯时曾将现代汽车的“Staria（辉翼）”作为警卫车辆使用。之后，金正恩好像增加或更换了警卫车辆。另外，画面中还有另一辆警卫车在金正恩汽车正前方行驶的画面。据推测，这是日本丰田品牌雷克萨斯的运动型多功能车（SUV）LX第三代车型。 虽然国际社会正在加强对朝鲜的制裁，但金正恩似乎在嘲笑，喜欢使用高价进口车。此前，朝鲜去年12月公开了金正恩的新专用车辆，据推测是“迈巴赫GLS 600”。该车在韩国国内的销售价至少达2.6亿韩元。去年底，朝鲜官方媒体还公开了朝鲜党政军高层干部乘坐奔驰最高级轿车“S级”抵达会场的情景。 据韩国当局掌握的情况，朝鲜通过欧洲的驻外公馆等走私奢侈品。2019年，美国非营利研究团体——发达国家防研究中心对金正恩的两辆奔驰迈巴赫表示：“这是为了逃避2018年的制裁，经由意大利、荷兰、中国、日本、韩国、俄罗斯等国家走私到平壤的。”

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