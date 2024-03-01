“为了增重1公斤，每天都和杠铃做斗争……‘举重很有意思’的应援最让我开心”. March. 01, 2024 07:27. by 任寶美 bom@donga.com. “举重精灵”朴惠贞（21岁•高阳市厅•音译下同）最近在下车前再次检查了刘海的立体感和唇色。去年在利雅得世界锦标赛和杭州亚运会女子最重量级（87公斤以上级）上接连夺冠，并出演人气综艺节目后，被邀请“一起拍照”的事情大幅增加。最近在忠北镇川选手村附近的咖啡厅接受采访的过程中，粉丝们也多次前来与朴惠贞一起拍照留念。 朴惠贞表示：“和（举重国家代表）姐姐、哥哥们（参加国际大赛之前）在机场的时候，请认出我们，跟我们打招呼。举重是冷门项目，非常感谢”，“亚运会时我看了门户网站的应援室，很多人都说‘没想到举重这么有趣’。那个也真的很好。举重以1公斤的差距分出胜负。举着相似重量的选手之间展开竞争的话，真的很有意思。。” 朴惠贞29日获得了大韩体育会体育奖比赛部门最优秀奖。在情人节的上月14日，她还被大韩举重联合会评选为2023年最佳女选手奖获奖者。朴惠贞笑着说：“曾获得过优秀选手奖，但这是我第一次获得最佳选手奖。比巧克力还甜。” 朴惠贞之所以能够感受到甜蜜，是因为她训练得十分刻苦。朴惠贞上月9日在乌兹别克斯坦塔什干举行的亚洲锦标赛上夺冠后，继续在镇川选手村与杠铃做斗争。因为从下月31日开始，国际举重联合会（IWF）世界杯将在泰国普吉岛举行。此次世界杯是获得2024巴黎奥运会参赛资格的最后一场比赛。 朴惠贞的抓举、挺举总成绩为295公斤，在奥运会参赛记录排名中位居第二。只有2021年东京奥运会金牌得主李雯雯（24岁•中国•315公斤）的成绩比朴惠贞好。尽管如此，她还没有确定参加巴黎奥运会。因为目前排名第三的是国家队前辈孙英姬（31岁•济州道厅•291公斤）。在奥运会举重项目上，每个国家各级别只允许一名选手参赛，参赛资格将由最好成绩来决定。孙英姬在本届世界杯上举起了296公斤的重量，如果朴惠贞举不起296公斤以上的重量，孙英姬将代表韩国参加巴黎奥运会该级别的比赛。 朴惠贞原本是在孙英姬的对角线上进行训练的，但最近换了位置。朴惠贞说：“英姬姐姐已经举起了沉重的重量。我一边举着轻的重量，一边从底层重新开始。看到姐姐后，我不知不觉地变得急躁起来，所以就把位置挪到了看不见姐姐的地方。” 去年获得世界冠军的选手提出这样的要求，可能会让人觉得奇怪。对此，朴惠贞说：“自信稍微超过一点就会变得傲慢。尽量放低姿态，（和姐姐）互相照顾，尊重并学习。” 朴惠贞说：“事实上，去年距离世锦赛还有两天的时候，我扭伤了腰，当场就呜呜地哭了。当时我就想，吃了那么多苦头，难道就因为这个不能参加比赛吗？但幸好在那之前一直努力填补，所以才取得了好成绩。”朴惠贞就最近进行的“次数运动”表示，“用钢琴来打比方，就像（演奏技巧练习教材）‘哈农’一样。” “我也是人，需要反复做10次的事情，我想做一两次就过去。上小学时，因为懒得（反复）填满次数，所以没学1年就换到了合气道。因为从小就是坐不住的孩子（笑）。但是我只有从头开始一步一步巩固，才能提高实战状态。如果要去巴黎，再累也要填满现在的次数。”

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