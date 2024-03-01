韩美外长：“持续阻止朝鲜筹措非法资金”. March. 01, 2024 07:26. by 华盛顿=常驻记者文炳基 weappon@donga.com. 据悉，韩美外交当局不久后将启动驻韩美军防卫费分摊额的磋商。今年11月美国将举行总统选举，韩美将提前着手进行关于防卫费分摊磋商。 韩国政府高层当局人士当地时间2月28日表示：“现行防卫费分摊额协定将在明年末结束。一般磋商历时一年以上，因此今年肯定会有某种动作。”他还表示：“韩美之间好象不久就会讨论这一话题。” 韩美在2021年签订的第11次防卫费分摊额特别协定将适用至2025年底。时任美国总统特朗普要求把韩国的防卫费分摊额上调5倍，双方磋商多次未果，后来随着美国政府更迭、拜登政府上台，双方才艰难地达成协议。有分析认为，在现协议距离结束还有两年左右的情况下，双方提前着手磋商，是出于特朗普可能重新执政的考虑。 对此，韩国政府当局人士对日本推动的朝鲜-日本首脑会谈表示：“向日方转告了韩国的基本方针：与朝鲜的所有接触都要有紧密的事前信息共享，并且应该朝着为韩半岛和平安保做出贡献的方向努力。美国和日本也有此共识。” 外交部长官赵兑烈当天与美国国务卿布林肯举行就任后首次韩美外长会谈。赵兑烈表示：“朝鲜核、导弹威胁高涨的情况下，两国决定坚决应对朝鲜挑衅，继续阻止其非法资金渠道。” 布林肯表示：“感谢韩国接棒举办民主峰会。期待访问韩国、亲自参加。”美国总统拜登将出席4月18日至20日在首尔举行的民主峰会。

한국어