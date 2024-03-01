实习医生们拒绝返岗复工……“3月医疗大乱”正式开始. March. 01, 2024 07:26. by 赵有萝记者 jyr0101@donga.com. 据悉，尽管韩国政府规定20日为最后的返岗复工截止时间，大多数实习医生（见习医生、住院医生）也没有返回医院。政府表示，将从4日起启动吊销执照及检举程序，“3月医疗大乱”成为现实的可能性也变得更大。 据中央灾难安全对策本部29日透露，截至2月28日下午7时，在100家主要研修医院提交辞职信的实习医生达9997人（占总数的80.2%），其中9076人（72.8%）离开了医院。 返回的实习医生只有极少数。保健福祉部表示：“以2月28日上午11点为基准，确认重返医院的实习医生有294名。10人以上返岗的医院是100家医院中的10家，有一家医院返岗人员达66人。”但五大医院（首尔峨山医院、首尔大学医院、三星首尔医院、塞弗伦斯医院、首尔圣母医院）的大部分实习医生仍然处于脱离医院的状态。 政府表示，按照预告，对未复职的专业医生，将从休假结束后4日开始进行现场调查，然后进入吊销执照及检举程序。福祉部工作人员将前往医院现场，通过采证最终确认违反返岗复工命令的事实后，发送“吊销执照处分”对象的事前通知。福祉部中央事故处理本部法务支援班长金忠焕（音）表示：“事前通知后给予陈述意见的机会。检举也将按照法律和原则进行。” 但是，对于长假期间3月1-3日返岗的实习医生，他表示将追加判断是否采取措施，没有完全关闭返岗的大门。曾对实习医生返岗抱有希望的大型医院之间出现了“3月医疗大乱的可能性增大”的说法。因为，由于即将结束实习医生的研修，此前留在医院的住院医生的第三年和第四年合同大部分于29日到期，而原定于3月初聘用的新实习医生和助理医生预定者大举表明了拒绝应聘的意向。大韩医生协会主张：“随着合同终止，从1日起，研修医院的见习、住院医生、实习医生将消失。事态的责任在于政府。” 据悉，当天福祉部第二次官朴敏守（音）表示，“通过开诚布公的对话消除误会吧”，向实习医生提议见面，但出席的实习医生只有少数，讨论也处于各持己见。当天，政府表示，为了防止因扩招而使医科大学（医学院）教育出现问题，到2027年为止，将把地方重点国立大学医科大学的教授名额从目前的1200人增加到2200人，增加1000人。

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