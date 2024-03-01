【专栏】参加三一运动的青年“遵守人的本分，没有罪责”. March. 01, 2024 07:26. by 谢智媛记者 4g1@donga.com. 1919年3月10日下午4时许，黄海道瑞兴郡陵里集市。附近村庄的200多名居民聚集在一起高喊“大韩独立万岁”，挥舞着太极旗。此前的9日，33名民族代表全体在首尔钟路区仁寺洞太和馆朗读独立宣言书而引发的三一万岁运动蔓延到了黄海道。 万岁示威是基督教传教士金成恒（音）从平壤拿到民族代表制作的10多张独立宣言书后策划的。示威前一天的3月9日，察觉到这一点的宪兵队在下午6时许逮捕了包括金成恒在内的主导者。但是第二天私塾教师金斗成（音）等人在松花里召集居民，按照计划强行举行了万岁运动。在附近素砂里居民也加入的情况下，来到集市的人们也在现场加入。当天，提前等候的日本宪兵和警察挥舞着武器镇压了示威。在面事务所前进行示威的居民也被逮捕。作为主导者被逮捕的14人经过法院一审和二审，分别被判处6个月到2年的有期徒刑。他们对此不服，向高等法院上诉，但最终被驳回。 这是1919年6月19日日帝高等法院制定的判决书中记载的当时情况。从判决书可以确认，非知识分子的普通百姓也立足于民族意识，自主进行示威。在面事务所前举行示威而被捕的农民闵应植（音，时年24岁）说：“通过报纸报道看到了巴黎和平会议讨论的民族自决主义。通过《独立宣言书》巩固了朝鲜即将实现独立的信念，作为朝鲜人不能坐视不理”，陈述了上诉的宗旨。 在陵里集市示威中被逮捕的农民金斗成（音，时年20岁）说：“朝鲜五千年历史被埋在10多年的日章旗（太阳旗）下，和平的春风已经吹到了三千里，作为2000万中的一员，怎么能不感动呢?朝鲜民族的独立运动是出于人道和正义的，为什么要用法律来处罚呢？”私塾教师全钟哲（音，时年21岁）强调：“听到全国各地无论男女老少都在高呼朝鲜独立万岁的事实后，我觉得作为朝鲜人理应高呼。这只不过是作为人应尽的本分而已，没有任何罪责。” 在男女差别较大的当时，还发现了女性主导示威的事例。1919年4月15日全南道长官发给朝鲜总督府的《道长官报告》文件中留下了“4月8日下午2点，在木浦府竹洞，4名基督教信徒的夫人高举旧韩国旗，高喊独立万岁，煽动朝鲜人”的记录。 当时在木浦以青年和基督教徒为中心展开了万岁运动。4月8日上午10点，永兴·正明学校的150多名在校生和基督教徒在南桥洞市内举着太极旗高呼独立万岁，结果被日本帝国主义强制解散。于是，当天下午2时左右，在竹洞附近，4名基督教徒的夫人再次高呼“独立万岁”，站在了前面。仅当天一天，日本帝国主义逮捕的木浦市民就达80多人。但市民们并没有就此止步，第二天也要求释放爱国志士，继续进行万岁示威。 独立纪念馆查明“黄海道陵里集市万岁运动”的判决书14名被告中尚有7人未得到褒奖，并促成了2021年至2022年政府褒奖。独立纪念馆韩国独立运动史研究所资料发掘专班班长金恩智（音）表示：“这表明，不是生活在首尔的知识分子的普通民众也充分认识到了民族自决主义原则，并自主地参加了示威。三一万岁运动并不是民众随声附和的偶发性示威。”

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