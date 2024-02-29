苹果将放弃10年来倾注心血的“苹果车”，改攻人工智能. February. 29, 2024 07:26. by 纽约=常驻记者金贤洙、韩在熙记者 kimhs@donga.com、hee@donga.com. 苹果一直以来阐明的“梦想的无人驾驶汽车”、10年来投入数万亿韩元的“苹果汽车项目”最终告吹。有评价认为，在最近的技术战争中，人工智能迅速成为“游戏改变者”，将电动汽车作为新一代主力的苹果也打起白旗宣布参与。 美国《纽约时报》等媒体当地时间27日援引苹果公司内部消息人士的话报道说：“苹果向汽车开发组‘特别项目小组’的2000多名职员发出了中断开发项目的公告。”据透露，苹果首席运营官杰夫·威廉姆斯和苹果汽车项目负责人凯文·林奇当天召开会议，亲自传达了解散消息。据悉，威廉姆斯等在会上以“扩大人工智能投资”作为中断苹果汽车的理由，项目相关职员中的三分之一将重新安排到人工智能相关部门等。 汽车业界分析认为，全球电动汽车市场的萎缩对苹果放弃苹果汽车产生了很大影响。据SNE Research透露，今年全球电动汽车市场的增长率将比前一年放缓至19%。与此同时，美国通用、福特、德国梅赛德斯-奔驰等主要整车企业正在推迟转变为电动汽车的时间。

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