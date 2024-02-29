弗雷迪•默丘里居住过的伦敦住宅以500亿韩元的价格投放市场. February. 29, 2024 07:25. by 金宝拉记者 purple@donga.com. 传奇摇滚乐团“皇后乐队”的主唱弗雷迪•默丘里身前居住过的、位于英国伦敦西部富人区肯辛顿地区的双层住宅“Garden Lodge”被挂牌出售。 英国日刊《泰晤士报》等媒体27日（当地时间）报道称，“Garden Lodge是默丘里在1991年去世之前停留了约11年的地方”，“最近，房地产咨询公司Night Frank以3000万英镑（约500亿韩元）的价格将其投放市场。” 默丘里生前称其为“伦敦市中心乡村之家”的Garden Lodge建于1907年。皇后乐队的代表曲《波西米亚狂想曲》作曲时使用的钢琴所在的大客厅和从日本获得灵感而装饰的东洋式庭院等非常有名。默丘里在1980年购买该房子后，向被选为当代最佳室内设计师的罗宾•摩尔•埃德提出要求，并进行了10年的改造作业。 默丘里于1991年去世，给前恋人兼朋友玛丽•奥斯汀留下了这所房子作为遗产。此后在Garden Lodge生活了约30年的奥斯汀在接受《彭博社》采访时表示：“只是以我的名义存在，房子一直都是弗雷迪的”，“我现在好像到了翻开人生新篇章的时候了。”奥斯汀去年9月拍卖了家里的约1500件物品，部分收益捐赠给了皇后乐队成员设立的艾滋病相关团体等。 房地产企业为了保护个人信息，没有公开Garden Lodge的细节。企业方面表示：“为了防止粉丝们假装购买者涌入，计划确认是否有购买能力后，再让他们看房子。”

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