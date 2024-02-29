韩国合计出生率为0.65名，8年间新生儿数减半. February. 29, 2024 07:24. . 去年第四季度韩口的合计出生率为0.65名，创下了历史最低值。虽然年合计生育率勉强维持在0.7名左右，但如果按照这种趋势发展下去，今年的生育率可能降至0.6名左右。韩国是经济合作与发展组织中唯一一个出生率低于1的国家。据说，这一水平与与俄罗斯进行战争的乌克兰相似。 出生率每年都在不断下探，去年新生儿数只有23万名。与2015年新生儿数（43万名）相比，8年间几乎减少了一半。韩国从2020年开始死亡人数超过新生儿数，去年总人口减少了12万名。据统计厅的未来人口推算，到2041年，韩国总人口将减少到4000万人左右。既不是因为战争也不是因为灾难，韩国正成为因人口减少而消失的国家，这种忧虑正在成为现实。 青年们诉说道：“即使想生孩子也不能生。”首先，由于喜欢长时间工作的职场文化，很难兼顾工作和育儿。在5人以上的企业中，只有52%的企业可以在必要时使用育儿休假，引进上下班时差制等灵活工作制的企业只有25%。但是，如果放弃双职工，就无法承担飙升的居住费和教育费。结果就是推迟或放弃生育。 在比韩国更早经历低出生率的国家中，曾有过通过果断的政策使出生率回升的事例。法国充分支援家庭津贴,支援这些津贴时对非婚家庭的子女也没有歧视。德国扩充保育设施和全日制学校，由国家负责育儿。瑞典制定了育儿休假“爸爸分配制”，父母最多可以使用480天的休假。这些国家的出生率维持在1.5名-1.8名左右。 政府从2006年起的18年间在低出生率政策上投入了约360万亿韩元，但未能创造出适合生儿育女的好环境。因为与低出生率无关的各种部门事业被包装成低出生率政策，对真正需要的制度进行一点点的支援，因此很难感受到其效果。除去住宅融资等，儿童津贴、育儿休职工资等家庭相关政府支出占韩国国内生产总值的1.4%，远低于经合组织成员国的平均水平（2.2%）。即使为时嫌晚，也应该剔除以展示形式罗列的政策，集中力量对效果得到验证的政策进行果断的支援。政府不能没有紧迫感，只是装模作样地袖手旁观关系到国家命运的危机。

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