美国一九旬教授捐出1.3万亿韩元：“不要担心学费”. February. 28, 2024 07:28. by 李志允记者 leemail@donga.com. “我想给因昂贵的学费而不能梦想读医科大学（医学院）的学生们一个机会。” 美国纽约市5个区中最贫穷的地区布朗克斯的阿尔伯特-爱因斯坦医科大学名誉教授鲁丝·戈特斯曼（音，94岁）26日表示，将向大学捐赠10亿美元（约1.3万亿韩元）。这是美国医科大学有史以来收到的最大规模捐款。 由此，从今年8月开始，进入该医科大学的学生可以不用担心学费，专心学习。这实际上是在向“无偿教育”转变。美国医大的学费每年平均达5.9万美元（约8000万韩元）。 鲁丝捐赠的资金相当于2022年去世的丈夫大卫留下的约30亿美元遗产的三分之一。犹太裔金融家大卫生前在华尔街经营一家名为“第一曼哈顿”的投资咨询公司。他还担任传奇投资者沃伦·巴菲特创立的伯克希尔-哈撒韦的初期投资者兼理事，赚了大钱。两人在1950年结婚72年，展开了活跃的慈善事业，早在2008年就向该医科大学捐赠了2500万美元。 大卫去世时给妻子留下了遗言：“做你认为正确的事情吧。”正在研究资金使用处的鲁丝亲自会见数十名高中生，听取了他们的苦恼，意识到难以承担的学费压抑着年轻人的梦想，决定捐款。在该医科大学，背着20万美元以上的学费贷款开始社会生活的毕业生比重约为50%。这是纽约市内医科大学平均水平（约25%）的两倍。 当初，大学方面提议以鲁丝的姓名命名医科大学。但她拒绝说：“不必为人所知。”《纽约时报》高度评价鲁丝向贫困区医大捐赠的决定，说：“很多亿万富翁主要捐赠给富裕阶层居住地曼哈顿的医学院。” 教育学博士出身的鲁丝在担任该医大教授33年间，开拓学习障碍领域，开发普及学习障碍检查及评价工具和治疗方法，还制定了以成人为对象的阅读障碍治疗项目。

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