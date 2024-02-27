韩国情报部门：“朝鲜窃取国内‘冷发射’技术，缩短潜射导弹开发时间”. February. 27, 2024 07:19. by 申镇宇记者、申圭振记者 niceshin@donga.com、newshin@donga.com. 据韩国情报当局掌握的情况，朝鲜运用2016年从韩国军工企业手中夺取的“冷发射（从发射管中把导弹推出水面后点燃发动机的方式）技术，大幅缩短了潜射弹道导弹的开发时间。这是韩国情报部门首次判断朝鲜的对韩、对美核心战略武器采用了韩国军工企业的技术。 据韩国国家情报院26日透露，韩国方面当局判断，朝鲜在弹道导弹和侦察卫星的开发上利用了从韩国国内外造船和卫星企业窃取的大量技术。2016年4月和8月，朝鲜黑客入侵大宇造船海洋，窃取了60余件一级至三级军事机密、4万件内部资料。据悉，当时朝鲜不仅窃取了韩国海军核心战斗力宙斯盾驱逐舰和潜艇的部分技术和潜射导弹的核心技术——韩国型垂直发射系统的设计图，还窃取了与无人机相关的技术。情报当局认为，与韩国型垂直发射系统相关的核心技术直接影响到了朝鲜的潜射导弹开发。 朝鲜2015年5月首次公开名为“北极星”的潜射导弹，在入侵大宇造船海洋4个月后的2016年8月，又在“新浦”级潜艇上发射了一枚潜射导弹，射程约500公里。这是有关潜射导弹的第五次试射。此外，继2019年在驳船上发射潜射导弹“北极星-3”型后，朝鲜又在阅兵式上公开了完全模型的“北极星-4”“北极星-5”等3个大型潜射导弹和1个小型潜射导弹（火星-11D）等多个潜射导弹。韩国政府消息灵通人士表示：“我们认为，朝鲜以韩国企业的潜艇技术为基础，正在改良潜射导弹的性能，实现机型的多元化。” 韩国情报当局认为，朝鲜去年经过三次尝试成功送入地球轨道的首颗军事侦察卫星“万里镜-1”号和搭载该卫星的火箭“千里马-1”型也大量使用了从韩国国内外卫星企业窃取的发射体、光学装备技术等。 外界还捕捉到了朝鲜国务委员长金正恩最近传达新指示的情况。据悉，韩国当局认为，很有可能是为了窃取外交战略、尖端技术而下达的黑客相关指示。

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