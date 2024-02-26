下个月的世界杯预选赛两连战，将交由“临时主教练”负责. February. 26, 2024 07:59. by 金正勋记者 hun@donga.com. 大韩足球协会国家代表战斗力强化委员会24日召开第2次会议，决定在下个月举行的与泰国的2026北中美世界杯亚洲区第2轮预选赛第3场比赛（21日主场）和第4场比赛（26日客场）交由临时主教练负责。 据悉，委员们在当天的会议上一致表示：“虽然现在的结果很重要，但最终还是要选出能够发展韩国足球的指挥者。”当初战斗力强化委员长郑海成在21日结束第一次会议后公开表示：“计划在3月与泰国队的比赛之前选拔国内派正式主教练。”但是，在职业足球K1联赛开幕没剩多少时间的情况下，如果撤走球队的现役主教练，可能会对联赛产生负面影响，而且要想仔细验证主教练候选人，选拔真正的人物，在与泰国队的比赛之前，时间非常紧迫。 因此，以临时主教练体制与泰国队进行比赛后，到有下次国家队日程的6月份为止，将选拔下任主教练。据悉，参加会议的委员们普遍认为，国内教练可以很好地与选手们沟通，可以解决最近暴露出来的代表队内前后辈矛盾等。 战斗力强化委员会距离与泰国队的比赛只剩下不到一个月的时间，因此预计将在第3次会议上决定并公开临时主教练人选。第三次会议的日程还没有确定。

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