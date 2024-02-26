开具写作处方. February. 26, 2024 07:57. . “写作是个人的事情，那种幸福是无法用语言表达的。”—派翠西亚•海史密斯 这是塔妮娅•施利的书《写作女人的空间》中介绍的美国著名作家派翠西亚•海史密斯的话。 一生担任儿科医生并写诗的威廉•卡洛斯•威廉斯说：“当一方让我疲惫时，另一方让我休息。”在诊疗室创造福尔摩斯的柯南•道尔和小说《城堡》中的AJ•克罗宁也是如此。我也通过写处方或写剧本来生活。因为作为韩医师诊疗时遇到的很多人，我的故事世界也在成长，所以培养作为作家的我，八成是作为韩医师的我。 两个完全不同的世界通过“书写”的行为连接在一起，我有时感到惊奇。书写是开启一个世界的工作，是对一个人的探索过程。为了开处方，我不仅要会诊脉，还要考虑吃得好不好睡得好不好，是不是因为别人不知道的苦难而生病，为什么偏偏现在会出现这种症状。一个人的体质和个别情况是为了“写”所有变数的最佳处方而苦恼。写剧本的时候也是一样。主人公是什么样的人才会做出这样的行为，与其他人物建立什么样的关系，需要反复思考。 像这样，开具一个人的韩药处方和创作一个剧情场面是非常相似的。要开具协调体质和药材特性的处方，精心煎熬，让每一个韩药材都能相互协同，才能看到真正的药效，而创作剧本的时候，也只有人物和事件紧密地交织在一起，才能得到观众的共鸣。虽然独自在黑暗的桌子上孤独地度过很长时间，但是开好处方走出诊疗室时，写出“就是这个！”的剧本后愉快地离开桌子时，那种幸福是无法用语言表达的。即将到来的春天，我想给读这篇文章的人开个写作的处方。温暖的春天有变残忍的一天，写日记怎么样？

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