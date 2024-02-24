现代汽车：“向巴西投资1.5万亿韩元……加强氢能、环保型移动出行”. February. 24, 2024 07:18. by 金在亨 monami@donga.com. 现代汽车集团会长郑义宣与巴西总统会面，讨论了氢气、未来移动出行等环保未来产业的合作方案。在强化碳中和政策的巴西，现代汽车为了强化氢能和环保型移动出行事业，决定进行1.5万亿韩元的大规模投资。据分析，这是为了将正在向北美、欧洲、中东等世界各地扩张的集团环保事业范围扩大到拉美而进行的布局。 据现代汽车集团23日透露，郑义宣当地时间22日在巴西利亚总统办公室会见了卢拉总统。郑义宣在席间表示：“现代汽车巴西法人和当地合作伙伴公司计划在2032年之前在氢气等环保领域、未来技术等方面投资11亿美元（约1.46万亿韩元）。” 两人还讨论了现代汽车正在倾注力量的未来航空移动和最近开发的小型模块核电站。郑义宣表示：“我确信未来航空移动是适合巴西交通环境的未来交通工具。希望在小型模块核电站领域也能摸索合作方案。” 卢拉在会见中强调了巴西政府的税制改革和改善投资环境等，并表示：“在环保氢气领域和技术等方面投资的现代汽车是巴西正在成长的重要企业。” 巴西的目标是到2030年将温室气体排放量比2005年减少50%，到2050年实现碳中和，正在实施各种环保政策。去年12月，巴西还实施了向投资脱碳部门的汽车制造企业提供190亿雷亚尔（约5.1万亿韩元）规模的减税及补贴优惠的“绿色移动革新项目”，巴西也因此作为在拉美开拓环保移动出行、能源市场的全球汽车企业的主要投资地而备受关注。去年7月，中国电动汽车制造商比亚迪还宣布，将投资30亿雷亚尔，在巴西东北部巴亚州建设电动汽车生产工厂。 据悉，现代汽车特别关注巴西致力于绿色氢能事业这一点。这与现代汽车集团开发氢燃料电池车型Nexo、Xcient（卡车）、ElecCity（公交车）等氢动力相关能源事业的战略相吻合。现代汽车计划在巴西市场推出IONIQ 5和KONA Electric。现代汽车集团唯一的南美生产基地也在巴西。

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