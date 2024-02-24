美国、日本、台湾、欧洲股价创历史新高……革新推动的全球股价. February. 24, 2024 07:17. . 掌握人工智能半导体市场80%的美国半导体企业英伟达的爆发性业绩正在动摇全球股市。美国股市不仅刷新了历史最高值，而且受此影响，日本、欧洲、台湾股市也创下了历史最高纪录。虽然人工智能革新引发的世界股市的上升拉力赛正在顺利进行，但韩国股市却脱离了潮流，被困在6年前的水平上。 纽约股市道琼斯指数22日首次突破3.9万点大关。英伟达的业绩报表大大超出市场预期，拉动了股市。英伟达股价在一天内上涨16.4%，市价总额接近2万亿美元。日本日经指数恢复到资产市场泡沫崩溃前的水平，刷新了34年零2个月以来的历史最高值。台湾加权指数也连日来刷新最高纪录。泛欧洲指数斯托克600也达到了自成立以来的历史最高水平。 被称为“瑰丽七股”的企业正在改写美国股市的历史。微软、字母表等大型技术企业主导人工智能革命，人工智能半导体的绝对强者英伟达和竞争公司AMD获得反射利益，股市正在沸腾。在日本股市，包括东京电子等多家半导体设备企业的“七武士”正在享受人工智能革命的涓滴效应。台湾股价由独家生产英伟达半导体的台积电、欧洲股价由半导体设计的强者英国安谋和半导体曝光设备企业荷兰阿斯麦等推高。 相反，在韩国股市，享受人工智能热潮优惠的企业很少。向英伟达提供高带宽存储器的SK海力士的股价虽然创下了申报价，但主导整个股市还远远不够。有评价认为，三星电子、Naver、Kakao等企业活跃的韩国的人工智能实力，以美国100分来看，还处于47分的水平。作为新一代增长动力而备受瞩目的电池企业因电动汽车市场的停滞，反而导致整体股价下跌。 美国等主要国家股市的跃进是因为全球投资者涌向未来价值明确的企业。如果韩国代表企业在第四次产业革命的中心地带不能证明其价值，即使为了刺激股价而使用再多的筹码，也很难取得效果。这就是企业和政府为确保革新领域的超差距竞争力、必须投入所有可用的资源的原因。

한국어