朝野政党20个竞选公约，12个没有财源对策. February. 22, 2024 07:50. . 议会选举在即，朝野政党争先恐后地提出了没有财源确保方案的所谓“盲目公约”。截止到前天，国民力量党宣布的11个议会选举公约中有6个，共同民主党的9个公约中有6个没有附加财源筹集规划。这意味着，朝野对如何筹集60%的主要公约资金保持沉默。公约中提出预算规模至少达143万亿韩元，但是不考虑实现可能性、先扔出来再说的不负责任行为仍在继续。 国民力量党提出的“看护费健康保险补贴化”“敬老院每周7天午餐”等公约，连所需预算规模都没有公开。因为不知道需要多少钱，所以连在哪里确保钱都没有思考。共同民主党提出的“市中心铁路地下化”“低生育套餐”也分别需要80万亿韩元、28万亿韩元，但没有提出财源对策。朝野政党以“我们将落实”“财源嘛以后再筹措”等方式，反复做出毫无根据的承诺。 朝野政党的善心公约竞争就像在赌场上提高赌注一样，正在扩大规模。如果一方提出公约，另一方就用需要更多资金的类似公约进行对抗。1月31日，国民力量党提出城市中心断绝区间的铁路地下化公约后，共同民主党第二天立即回应说：“将把经过市中心的所有地面铁路地下化。”共同民主党提出“敬老院每周提供5天午餐”后，国民力量党加码到“我们是每周7天”。 朝野政党的部分公约是在上次大选或议会选举中已经提出的公约的翻版。执政党的议会选举公约“看护费补贴化和铁路地下化”是尹锡悦总统的大选公约，共同民主党也在大选后再次提出了疗养医院看护费补助化、提高官兵工资、激活地区大学等。但财源筹措对策却寸步难行。过去两年里一直搁置的公约在没有经过深思熟虑和准备的情况下再次出现在国民面前，是不负责任的行为。 去年出现了56万亿韩元规模的历代最大税收缺口，今年的国税也会比政府的预测少6万亿韩元左右。在国库越来越空、需要勒紧裤腰带的情况下，很难预测如何筹集庞大的公约财源。只考虑议会选举投票的甜言蜜语公约最终会回到国民要偿还的债务账单上，或只是“不是就算了”式的“希望拷问”。

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