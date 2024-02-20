随着议会选举的临近，“深度伪造”帖活动猖獗. February. 20, 2024 07:49. by 赵权亨记者 buzz@donga.com. 最近，油管（YouTube）上出现了两名政界人士指责和嘲弄参加今年4月10日议会选举的候选人的“短视频”。他们批评了特定政党。视频中政界人士的脸和声音和真人一模一样，但中央选举管理委员会确认后发现，这是利用人工智能的“深度伪造”。 “深度伪造”是伪造知名政界人士的讲话或行动，合成后像实际视频和图像一样的技术。 选管委19日透露，从上月29日开始到当天为止，选管委在22天内共揭发了129篇违反公职选举法禁止利用“深度伪造”进行选举运动的帖子。选管委表示：“用其他视频中政界人士的脸‘换脸’后制作视频，并配上实际政界人士声音的事例等被揭发。通过自我监控识别后，大部分都采取了删除措施。” 国会在去年12月的全体会议上表决通过了公职选举法修正案，禁止从选举90天前开始利用“深度伪造”进行选举运动。此次议会选举不是从选举日90天前的上个月11日开始，而是从法律公布一个月后的上个月29日开始实施。法律实施后，“深度伪造”的帖子也被揭发。如果利用“深度伪造”进行选举运动，将被处以7年以下有期徒刑或最高5000万韩元的罚款。 政界担心，随着议会选举的临近，如果“深度伪造”的帖子增加，以选管委目前的人力很难迅速应对。 目前，选管委专门团队的人力包括监测班、人工智能鉴别班、分析删除班、调查措施班、讨论咨询团等72人。选管委相关人士表示：“在议会选举即将到来之际，为应对‘深度伪造’的暴增，将运营人工智能专门班。”

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