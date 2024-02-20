韩国政府向医协领导层发出“吊销医生执照”的事前通知书……对实习医生下令“维持诊疗”. February. 20, 2024 07:49. by 朴成民记者、金秀贤记者、崔勋镇记者 min@donga.com、newsoo@donga.com、choigija@donga.com. 韩国政府针对医生界反对医科大学扩招的团体行动，19日采取了强硬措施。保健福祉部表示，大韩医师协会领导层助长了住院医师集体辞职，发送了吊销医生执照的行政处分事前通知书，并对实习医生下达了“维持诊疗”命令。法务部和警方等调查当局提及“拘留调查”，向医生们施压。福祉部第二次官朴敏秀（音）就医生们接连指责政府的发言警告说：“威胁国民生命的反人道主义发言是对国民的挑战。” 当天，福利部向两名医协领导发送了有关吊销医生执照行政处分的事前通知书。此前，政府7日下达了“教唆集体行动禁令”，认为医协支持实习医生的集体行动违反了这一命令。 政府对预告从20日上午6时起拒绝诊疗并离开医院的实习医生下达了维持诊疗的命令。政府向全国221家全体进修医院实习医生下达了这一命令，如果违反，根据《医疗法》第59条第1项，最严重时可以吊销执照。 此前，医协主张，政府的措施是“对医生的挑战”，“如果想处罚医大学生和实习医生以自由意愿为基础的行为，将面临无法挽回的医疗大灾难”。对此，朴敏秀当天在“医生集体行动中央事故处理本部”新闻发布会上表示：“说这是事关患者生命的医生的表现，实在令人难以置信。威胁国民生命的反人道主义发言，是对国民的挑战。”他还表示：“不知道是不是一直以来抱着这种看法治疗了患者，真是令人震惊和惨淡。” 当天，警察厅长尹熙根表示：“对于明显违反法律，并确认确实拒绝出席的医疗人员，将通过与检方协商申请逮捕令。将考虑申请拘捕令等更强有力的调查。”法务部向大检察厅下达指示说：“要迅速、严肃地处理违反医疗法、妨碍业务等非法集体行动，尽全力减少国民的不便和损失。” 教育部在全国40所医科大学学生预告同盟休学的前一天19日制定了“不能救济因集体休学、拒绝上课而被留级处理的学生”的方针。教育部相关人士强调：“计划首先说服20日提交集体休学申请的大学主动撤回，如果不行，将要求大学退回休学申请。（如果无故缺席长期化）将根据法律和原则进行留级处理。”全国医科大学校长团体韩国医科大学、医学专门研究生院协会当天召开记者招待会表示：“考虑到全国40所医科大学的教育条件，扩招2000人在短期内是不可能接受的数字。政府应撤回扩招计划。”

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