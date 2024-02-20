在原作中死去的反派，在电视剧中复活……赋予“善恶相似”的叙事. February. 20, 2024 07:49. by 李浩载记者 hoho@donga.com. 恶棍也需要叙事。因为叔叔“镇万”（李栋旭饰）留下的非法武器购物中心而成为杀手目标的侄女“智安”（金慧峻饰）。讲述她的生存记的迪士尼Plus电视剧《杀人者的购物中心》扩张了原作小说《杀人者的购物中心》（2020年•辅音和元音出版社）的世界，为恶棍们的故事增添了丰富感。不知是不是因为为恶棍们精心改编的缘故，上月17日公开的电视剧连续4周占据了韩国迪士尼Plus TV秀的第一位。该剧在日本、香港、台湾等亚洲5个国家和地区进入了前10名。得益于此，原作也在阿拉丁文学领域排名第7位，逆势而上。特别是将原作中已经死去的恶棍“面纱”（赵汉善饰）复活为带领杀手攻击购物中心的精神病患者头目，给剧情注入了紧张感。另外原作中冷酷的杀手“成祖”（徐贤宇饰）被重新塑造成了每次杀人时都会用饶有风趣的全罗道方言开玩笑说“成佛吧”的幽默角色，调节了剧情的默契度。14日在首尔钟路区东亚媒体中心见到的电视剧导演李权导演（50岁）表示：“只有像面纱一样穷凶极恶的恶棍活着，紧张感才会增大。只有恶棍强大，主人公们才能紧密地团结在一起。” 在好的故事里，恶棍很像主人公。恶棍和主人公也知道这个事实。在电影《蝙蝠侠：黑暗骑士》（2008年）中，小丑（希斯•莱杰饰）对蝙蝠侠说：“在人们眼里，你（像我一样）也是疯子。”在《杀人者的购物中心》中，曾一度在杀手公司一起工作的主人公镇万和面纱的样子被改编成大同小异。镇万虽然安慰自己不会杀死普通人，但听到同事说“你（镇万）和面纱很像”后，他感到很痛苦。 即使是恶棍，做坏事也是有原因的。就像电影《莫扎特传》（1984年）中萨列里嫉妒莫扎特一样，他对无论怎么努力都无法战胜才能的现实感到挫折一样。在《杀人者的购物中心》中，成祖时不时地说自己是孤儿出身，杀手们站在死亡边缘。为了生存而背叛镇万，站在面纱一边的理由就是这样的辩解。这与把成祖描写成冷酷杀手的原著不同。原作者姜智英作家（46岁）在14日的采访中表示：“原作的分量很短，没能加入多样的故事。这部电视剧共制作了8集，让恶棍们的叙事变得更加丰富多彩。” 为了生动地表现动作场面，扩大了犯罪规模。杀手组织“巴比伦”在原作中只是小团伙，但在剧中却演变成拥有数百名成员的全球犯罪组织，制造了大规模战斗场面。原作中只有枪战，但电视剧中四面八方炸弹飞来飞去，杀人用无人机飞来飞去，鲜血淋漓。李导演表示，“想抓住在线视频服务（OTT）中2、3倍快进电视剧的观众们的视线。与电影《杀死比尔》（2003年）不同，我想制作出更具现实感的动作片。” 与电视剧不同，原著在心理描写上下了很大功夫。智安在理解自己不知道的镇万过去的过程中经历的复杂感情变化，就像与父母和解的子女的故事一样。 “小时候父母没有告诉我他们自己的困难。年纪大了之后，我才明白父母年轻时的苦衷。作品中包含了希望接受我们一生都无法理解的父母一代的心意。”（姜作家）

한국어