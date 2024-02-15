尹锡悦巡访德国丹麦前夕突然“推迟”. February. 15, 2024 07:45. by 全主榮, 申晋宇 aimhigh@donga.com,niceshin@donga.com. 尹锡悦总统推迟了原定于18日开始的为期一周的德国、丹麦巡访计划。据悉，尹锡悦在出国四天前以事实上取消性质的顺延决定推迟了今年首次对主要国家的访问，眼下将集中进行“国内治理”。分析认为，在4月10日议会选举即将到来之际，此举意在关注民生，最大限度地减少国政空白，避免让在野党找到借口。在巡访前几天向对方国家通报推迟访问，引发了“外交失礼”的争议。 据总统室14日透露，尹锡悦原定从18日起进行为期七天五夜的德国国事访问和丹麦访问，由于各种因素决定顺延。这是尹锡悦首次推迟预定的海外访问日程。据悉，虽然韩国与德国、丹麦得到了相互间的谅解，但今后巡访德国和丹麦的日程尚未确定。 直到13日下午，总统室还在考虑巡访与否，最终决定集中处理民生、经济、安保等国内悬案。据悉，在总统室内部，一直负责协调巡访日程的国家安保室和礼宾部门也出现了意见分歧，这两个部门把重点放在巡访的必要性上。总统室高层相关人士表示：“这是根据政务上的‘决断’做出的决定。尹总统综合考虑国际和国内情况，决定顺延巡访。”据悉，推迟的德国和丹麦巡访时间尚未确定。 据悉，尹锡悦取消巡访的决定是因为担心在4月议会选举前50多天巡访本身会引发政治斗争。据悉，特别是考虑到国民对总统夫人金建希收受迪奥包的担忧未能彻底消除的情况下，如果金建希同行，可能会引发不必要的攻击，从而导致舆论恶化。据悉，执政党把对巡访时舆论恶化的忧虑转达给了龙山。再加上随着宣布医大扩招，医疗界集体行动的可能性和物价管理等民生体感型政策，可以解释为是事先切断巡访引发的争议。总统室相关人士解释说：“稍有不慎，海外巡访的效果就会没有效果，国政负担也会成为负担。就算过了政治斗争化局面后再进行巡访也没有问题。” 尽管如此，在巡访几天前向对方国家通报了顺延事实，“外交失礼”的争议也越来越大。据多名政府高层消息人士透露，政府已经考虑到春节休假前推迟巡访的可能性，并进行了讨论。不过，向德国和丹麦方面通报推迟事实是在韩国时间13日晚。韩国政府一名消息人士表示：“对方国家已经理解（推迟巡访），因此外交影响不会太大。从准备巡访的立场来看，确实留下了遗憾。”

한국어