“鼓励俄罗斯入侵没花钱的北约国家”……特朗普重新激起“艾奇逊噩梦”. February. 13, 2024 08:57. . 11月美国总统大选的有力候选人、前总统特朗普再次发表了无视同盟价值的言论。他在提到在任期间北约首脑会议上的轶事时说：“当时一名（北约成员国）总统问道，‘即使不支付防卫费，美国也会保护我们吗？’，我答道：‘不是。将鼓励俄罗斯做任何自己想要的事情。”虽然是竞选游说中的发言，但考虑到俄罗斯普京的好战性，这是非常危险的想法。这不禁让人想起1950年美国在远东防卫线上发表以“将包括日本在内，但将韩国排除在外”为宗旨的“艾奇逊宣言”的事情。这一发言成为金日成误判的原因之一，5个月后发生了韩国战争。 特朗普的此次发言暴露出了轻视同盟或无知，再次确认了特朗普的风险是真实的存在。无论是美国、加拿大、欧洲等32个国家参与的北约等集体防卫体制，还是韩美同盟等一对一同盟，军事同盟参与国都是共同受惠者。美国总统中只有特朗普反复强调“只有美国吃亏”。如果他重新掌权，普京、习近平、金正恩等可能会低估美国的同盟意志和维持稳定的努力。 这也让人对韩美同盟的未来感到担忧。第一，只用金钱来衡量同盟。北约的大部分成员国未能遵守“到2024年将国防费提高到国内生产总值的2%”的承诺，这是事实。但即便如此，不防御俄罗斯入侵的做法也不妥当。 第二，认为相互防卫这一文件约定可以单凭自己的想法无效化。北约条约第五条规定，成员国受到攻击时，将共同应对。如果连这些文件都不遵守，美国将如何维持与北约、韩国、日本、菲律宾、以色列等国家结盟的领导力？令人担心的是，包含类似承诺的韩美也有可能装作不知道《相互防卫条约》第三条。 特朗普的此次发言在电视摄像机前反复说了两次。他在担任总统期间，由于安保幕僚们的反对，轻视同盟的政策只是一部分，但忠诚派比重进一步扩大的第二届政府则很难断言。特朗普一直将“为什么要为其他国家花费我们的钱和生命”的问题用于得票。如果他再次执政，必须防范他把增加防卫费分担、裁减驻韩美军的要求视为常数。另外，他还可能增加试图与金正恩举行活动、要求韩国作出更大努力来为消除全球纷争做出贡献。

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