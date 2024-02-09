“到了80多岁才能拍的特别作品”. February. 09, 2024 07:36. by 崔智善 aurinko@donga.com. 金英玉（87岁）的姿势笔挺，眼神炯炯有神，让“现役最高龄女演员”的头衔也黯然失色。艰难地下楼梯时，她喃喃自语地发出不满的声音，但听不清问题，于是她站起来亲自倾听。每当谈到她的“最爱”歌手林英雄时，她的嘴角就会露出微笑。 罗文姬（83岁）一坐下来就哼起了歌。她说“在做头发的时候想起来了”。特有的笑声立刻照亮了全场。当被问及去年12月先离开的丈夫时，她提到了沈守峰的《百万朵玫瑰》的歌词。“怨恨的心意早已不在，纯粹的爱情，我好像开过一次这样的花。” 电影《郊游》7日上映，讲述了在人生的尽头为“尊严的结束”而苦恼的老人们的样子。演员金英玉和罗文姬以“80多岁女演员双塔”引领故事发展。当天，记者在首尔钟路区一家咖啡厅采访了两位演员。 “与其说是电影，不如说是平静地描绘了我们的故事。最重要的是我能控制自己的健康。在电影中不是展现了生病、行动不便时的不幸是无法应对的吗？”（金英玉） 金英玉在《郊游》中饰演一生都在田间劳作照顾家人的金顺一角。年迈的金顺腰部不听使唤，早上很难起床的日子越来越多。在还能走路的时候，金顺穿着漂亮的韩服，为了见从16岁开始亲近的故乡朋友兼亲家恩心（罗文姬饰）而来到首尔。囊中羞涩的儿子为了卖恩心的房子而找来的那天，两人一下子回到了故乡庆南南海，度过了郊游般的时间。 金英玉出演了电视剧，电影等共200多部作品。这是大家公认的“工作狂”。同一天上映的电影《Dog Days》的演员尹汝贞将她选为榜样。对于67年来演戏的原动力，她笑着说“自我陶醉”。“虽然一直想着要拒绝，但是读剧本的时候却像疯子一样表示‘一定要做这个’。也会傲慢地认为‘如果我不做的话，别人可能无法表达这个’。” 对于这样的金英玉来说，《郊游》也是到了80多岁才能拍的特别作品。她说：“我认为这是作为演员在电影中扮演这种角色的最后机会。”对于电影中涉及到的“尊严死”，她表示：“现在（公开地）处理就好了。光靠医疗行为来维持生活，这是绝对不可能的事情。” 罗文姬也与《郊游》有着很深的渊源。与她合作20多年的经纪人的妻子写了剧本，为了和好友金英玉一起出演，等了5年。也有令人惋惜的事情。去年拍摄电影期间，在南海和釜山住宿，在此期间她的丈夫的健康恶化。丈夫在电影拍摄结束7个月后的去年12月去世。罗文姬说：“获得灵感，我感受到了很多。不要送人到生病无止境的地狱。在恢复困难的时候，希望不要接受延命治疗，而是要解放出来。” 罗文姬说：“现在没有灵感了，插上翅膀飞走了。就在那里演戏，死也活该吧。”虽然演了63年，但她依然眨着眼睛说“演下去的话，好像魔术棒要出来了”。《郊游》是一部展现漫长而艰难的人生和现实的作品。只是摄像机镜头展示了（那个现实）而已。“希望所有的老奶奶们不要一蹶不振，多尝试一些东西。”

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