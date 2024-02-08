公平交易委员会无限期推迟“恐龙平台”规制法的制定工作. February. 08, 2024 07:39. by 世宗=宋慧美记者 1am@donga.com. 禁止Naver、Kakao等恐龙平台企业为培养市场支配力而一直进行的违规行为的法律制定被无限期推迟。由于信息技术（IT）业界的反对等，决定重新讨论法案的主要内容。有人指出，核心内容“支配性事业者”的事前指定制度也包括在重新讨论对象中，因此引进法律的宗旨可能会黯然失色。 公平交易委员会副委员长曹洪善7日就《平台公平竞争促进法》（以下简称‘平台竞促法’）表示：“将打开多种应对方案，进一步收集意见。”他补充说：“虽然无法确定发表时间，但在收集意见的过程中需要时间。” 就《平台竞促法》中包含的详细内容，与相关部门进行最后协调的公平交易委员会原计划在春节休假前后公开政府方案。但是突然无限期地延期了。 支配性事业者事前指定制度也被列入再讨论对象。曹副委员长解释说：“与问题较多的事前指定相比，我们将进一步探讨是否有在减少业界负担的同时有效规范平台的方案。”《平台竞促法》的核心是事先指定少数大型平台企业为支配性事业者，加强监管力度，但要重新审视法案的基本框架。曹副委员长表示：“不会马上废除事前指定制度。”

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